Bisiklet Tutkunları Adalarda Yarışacak

Bisiklet tutkunları 5 Ekim'de adalarda buluşacak. Büyükada, Burgazada ve Heybeliada etaplarından oluşan yarışta, sadece en hızlılar bir sonraki gemiye yetişebilecek.

Red Bull Geç Kalma, 5 Ekim Pazar günü İstanbul'da Büyükada, Burgazada ve Heybeliada'da gerçekleşecek. Büyükada'da başlayacak yarış, Burgazada ve Heybeliada etaplarının ardından yeniden Büyükada'daki finalle sona erecek.

Amatör ya da profesyonel fark etmeksizin 18 yaşını doldurmuş tüm bisikletçilere açık olan ve kadın-erkek kategorilerinde ayrı ayrı kazananların olacağı 250 yarışmacı arasından yalnızca ilk 100'ü gemiye binerek bir sonraki adaya geçmeye hak kazanacak. Burgazada'da yarışa devam edebilecek sporcu sayısı 70'e düşecek. Heybeliada'dan Büyükada'daki final etabına geçebilecek yarışmacı sayısı ise sadece 30 olacak.

Etaplar arasında adalar arası ulaşım gemiyle sağlanacak ancak gemiye yetişemeyenler yarış dışı kalacak. - İSTANBUL