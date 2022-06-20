Birebir kopyası! Zehra Güneş'in kardeşini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi

Vakıfbank'ın ve Türkiye Milli Takımı'nın yıldızı Zehra Güneş, sosyal medyanın gözde isimlerinden biri olmuş durumda. Zehra Güneş, bu sefer kardeşiyle ilgili yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

"BİREBİR AYNISI"

Ünlü voleybolcu Zehra Güneş, kardeşi İrem'in doğum gününü kutladı ve fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafa gelen birçok yorum ise iki kardeşin birbirinin kopyası olduğu üzerineydi. Bu paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.