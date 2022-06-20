Birebir kopyası! Zehra Güneş'in kardeşini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi
Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Başarılı voleybolcu Zehra Güneş, bir kez daha gündeme geldi. Voleyboldaki başarılarının yanı sıra sosyal medyada da yaptığı paylaşımlarla da konuşulan Güneş, bu sefer kardeşiyle gündeme geldi. Kardeşi İrem Güneş'i paylaştığı fotoğrafa yorum yağdı.
Vakıfbank'ın ve Türkiye Milli Takımı'nın yıldızı Zehra Güneş, sosyal medyanın gözde isimlerinden biri olmuş durumda. Zehra Güneş, bu sefer kardeşiyle ilgili yaptığı paylaşımla gündeme geldi.
"BİREBİR AYNISI"
Ünlü voleybolcu Zehra Güneş, kardeşi İrem'in doğum gününü kutladı ve fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafa gelen birçok yorum ise iki kardeşin birbirinin kopyası olduğu üzerineydi. Bu paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.