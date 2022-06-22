Bir zamanlar Süper Lig'in vazgeçilmezi olmuşlardı! İşte boşta olan teknik direktörler

Hem geçmişten bugüne hem de yakın zamanda başarılarıyla adından söz ettiren teknik adamlar yeni sezon öncesi kulüpsüz bir şekilde yollarına devam ediyorlar. İşte bir zamanlara damga vurmuş ama şu an 'boşta' olan teknik direktörler...

ŞENOL GÜNEŞ

A Milli Takım ve Beşiktaş ile başarıdan başarıya koşan tecrübeli teknik adam yeni sezon öncesinde herhangi bir kulüple anlaşma yapmadı. 2002 yılında Türk futbol tarihinin en büyük başarısı olan Dünya Kupası üçüncülüğü zaferini yaşayan ve Süper Lig'de özellikle Beşiktaş ile adından çokça söz ettiren Şenol Güneş'in yeni sezonda takım çalıştırıp çalıştırmayacağı merak konusu.

FATİH TERİM

Süper Lig'de en çok kupa kazanan teknik direktör olan Fatih Terim de yeni sezona takımsız başlıyor. Geçen sezon Galatasaray'da görev yapan tecrübeli hoca, Dursun Özbek'in başkan seçilmesinin ardından tekrar gündeme gelmiş ancak Galatasaray, Okan Buruk ile anlaşma sağlamıştı.

AYKUT KOCAMAN

Hem başarılarıyla hem de verdiği röportaj ile çok sık gündeme gelen tecrübeli teknik direktör Aykut Kocaman'da aktif olarak takım çalıştırmayan efsaneler arasında. Tecrübeli hoca, son olarak Medipol Başakşehir'i çalıştırdı.

ERSUN YANAL

Özellikle Fenerbahçe'yi çalıştırdığı dönemde Süper Lig'e damga vuran Ersun Yanal da bu sezon öncesi takımsız olan teknik direktörler arasında yer alıyor. Ersun Yanal en son Akdeniz temsilcisi Antalyaspor'u çalıştırmıştı.

MUSTAFA DENİZLİ

Süper Lig devleriyle başarıdan başarıya koşan tecrübeli hoca Mustafa Denizli de şu an takım çalıştırmıyor. Teknik direktörlük kariyerinde Galatasaray, Beşiktaş, Kasımpaşa ve İran takımlarından Tractor gibi takımlar bulunan tecrübeli hoca son olarak efsane olduğu Altay'ı çalıştırdı.

YILMAZ VURAL

Türk futbolunun teknik direktör dendiğinde ilk akla gelen isimlerinden biri olan Yılmaz Vural'da yeni sezon öncesi takım çalıştırmıyor. Hem hocalığıyla hem de verdiği demeçlerle Türk futbol severlerinin sevgilisi haline gelen tecrübeli hoca son olarak Erzurumspor'u çalıştırdı.

SAMET AYBABA

Türk futbolunun önemli teknik adamlarından bir diğeri de Samet Aybaba. Tecrübeli hoca yeni sezona kulüpsüz olarak başlayan isimler arasında yer alıyor. Aybaba, son olarak Adana Demirspor'u çalıştırdı.

HİKMET KARAMAN

Başarılarıyla ve verdiği demeçlerle çok sık gündeme gelen tecrübeli çalıştırıcı Hikmet Karaman da yeni sezon öncesi herhangi bir takımla anlaşma sağlamadı. Hikmet Karaman, son olarak geçen sezon Kayserispor ile Türkiye Kupası'nda final oynadı. Ancak sezon sonu başarılı hoca ile yollar ayrıldı.

SADECE ONLAR DEĞİL

Fenerbahçe ile iki döneminde de başarılı olan İsmail Kartal, oynattığı futbolla takdir toplayan Ömer Erdoğan, Fatih Karagümrük ile teknik direktörlük kariyerine başlayan Volkan Demirel, Beşiktaş ile şampiyonluk yaşayan Sergen Yalçın da yeni sezon öncesi takımsız hocalar arasına isimlerini yazdırdı.