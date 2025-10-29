Haberler

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulüp yok oldu

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulüp yok oldu
Bir dönem Süper Lig'de fırtına gibi esen, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşayan Akhisarspor, artık yalnızca altyapı takımlarıyla varlığını sürdürüyor. Maddi sıkıntılar ve ardı ardına gelen düşüşlerin ardından Manisa temsilcisinin internet sitesi bile satışa çıkarıldı.

  • Akhisarspor, 2018 yılında Ziraat Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa şampiyonlukları kazandı.
  • Akhisarspor, Kasım 2024'te ligden çekilme kararı aldı ve şu anda sadece U14 ve U16 altyapı takımlarıyla faaliyet gösteriyor.
  • Akhisarspor'un yerini Akhisar 45 Futbol Spor Kulübü aldı ve bu kulüp Bölgesel Amatör Lig'de mücadele ediyor.

Süper Lig'de mücadele ettiği dönem Türkiye Kupası ve Süper Kupa sevinçleri yaşayan ve ülkemizi Avrupa'da temsil eden Akhisarspor, artık sadece altyapıda var. Manisa temsilcisinin internet sitesi dahi satışa çıktı.

SÜPER LİG'DEN AMATÖRE UZANAN DRAMATİK DÜŞÜŞ

Manisa'nın Akhisar ilçesinden çıkıp Türkiye futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran Akhisarspor, 7 sezon boyunca Süper Lig'de mücadele etmiş, 2018 yılında hem Ziraat Türkiye Kupası hem de TFF Süper Kupa zaferleriyle Anadolu'nun gururu olmuştu.

O dönemde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Fenerbahçe ve Galatasaray gibi devleri finalde mağlup eden yeşil-siyahlılar, UEFA Avrupa Ligi gruplarında da Türkiye'yi temsil etmişti.

Ancak Avrupa sahnesindeki başarıdan sadece birkaç yıl sonra, mali krizler ve transfer yasaklarıyla sarsılan kulüp, kısa sürede amatör kümeye kadar geriledi.

LİGDEN ÇEKİLMEK ZORUNDA KALDI

2024 yılında 3. Lig'e veda eden Akhisarspor, geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'de takım kuramayınca altyapı oyuncularıyla sahaya çıkmaya çalıştı. Kadroda en tecrübeli futbolcu 19 yaşındaydı; kaleci eksikliğinde sağ bekin kaleye geçtiği, yedek kulübesinde oyuncu bulunmadığı maçlar oynandı.

Takım, ilk 5 maçını farklı skorlarla kaybettikten sonra Kasım 2024'te ligden çekilme kararı aldı. Bu sezon Manisa Süper Amatör Lig'e de katılmayan Akhisarspor'un sadece U14 ve U16 kategorilerinde takımları bulunuyor.

KULÜP YERİNE "AKHİSAR 45 FSK" TEMSİL EDİYOR

Bir dönem "Manisa Spor 1965" adıyla anılan kulübün yerini artık Akhisar 45 Futbol Spor Kulübü aldı. Bu yeni ekip, ilçeyi Bölgesel Amatör Lig'de temsil ediyor.

EFSANE KUPALAR ARTIK HATIRA

Akhisarspor'un 2018'de kazandığı Türkiye Kupası ve Süper Kupa, bugün kulüp başkanı Özay Alkan'ın masasının arkasında sergileniyor. O günlerin gururu olan kupalar, artık sadece nostaljik bir hatıra olarak kaldı.

MODERN STADYUM BOŞA DÜŞTÜ

2018'de hizmete giren ve UEFA standartlarında 12 bin 139 seyirci kapasiteli Spor Toto Akhisar Stadı, kulübün ligden çekilmesinin ardından uzun süre atıl kaldı.

Stad, artık yalnızca Akhisar 45 FSK maçlarına ev sahipliği yapıyor. Manisa'da bir dönem Süper Lig atmosferi yaşatan statlar, şimdi amatör mücadelelerle sınırlı bir futbol heyecanına sahne oluyor.

Akhisarspor'un hikayesi, Türk futbolunda ekonomik istikrarsızlığın ve yönetimsel hataların bir kulübü nasıl yok ettiğinin çarpıcı bir örneği olarak hafızalara kazındı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Hakan Taş:

Fenerbahçe’nin ahı bu , Bursa , Denizli , Akhisar

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Halis Emre GÜNEŞ:

Alper KIZILTEPE kardeşim konudan bağımsız uzun zamandır sonuna kadar okunan bir haber yapmışsınız. Akhisarspor ilgi alanımda olmasa bile okudum. Asparagas, saçma sapan örneğin Emrah'ın 100 dairesi varmış gibi haberler yerin bunları okumayı tercih ederim. Okuyucuya verilen değer, haberin veriliş şekli ile ilgili, tekrar tebrik ederim.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
