Bir Ronaldinho bir de Lincoln Henrique! Fenerbahçeli yıldızın frikik golünde topa verdiği falso hayrete düşürdü
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu maçında Çekya ekibi Slovacko ile karşılaşıyor. Karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 önde kapatan sarı-lacivertlilerde Lincoln Henrique'nin frikikten atığı enfes gol büyük alkış aldı. Topa müthiş bir falso veren Brezilyalı yıldızın vuruş stili, efsane futbolcu ve vatandaşı Ronaldinho'nun tarzına benzetildi.
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Slovacko karşısında rahat bir oyun sergileyen Fenerbahçe rakibi karşısında ilk yarıyı Emre Mor ve Lincoln Henrique'nin golleriyle 2-0 önde kapattı.
KADIKÖY YIKILDI
İlk yarının son dakikasında sağ çaprazdan kullanılan frikikte topa müthiş bir falso veren Lincoln Henrique, Fenerbahçe'yi soyunma odasına 2-0 önde götürdü. Yıldız futbolcunun bu golü tüm stadı ayağa kaldırırken, sosyal medyada da gündeme oturdu. Sarı-lacivertli taraftarlar Lincoln Henrique hakkında övgü dolu paylaşımlarda bulundu.
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