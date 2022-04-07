Bir kez daha üstüne basa basa dile getirdi! İşte Ali Koç'un Fenerbahçe'deki en büyük pişmanlığı - Haberler

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Bir kez daha üstüne basa basa dile getirdi! İşte Ali Koç'un Fenerbahçe'deki en büyük pişmanlığı

Haberler.com - Spor
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Kuruçeşme'de kongre üyeleriyle iftarda bir araya gelen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç çarpıcı açıklamalarda bulundu. Göreve gelir gelmez Aykut Kocaman'la yolları ayırmasının hata olduğunu bir kez daha dile getiren Koç, "Aykut hoca ve ekibiyle devam edecektik. En büyük hatam, ilk geldiğim dönemde hocayı değiştirmekti." dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kuruçeşme'de kongre üyeleriyle iftar yemeğinde bir araya geldi. Sarı-lacivertlilerin gündemine dair açıklamalarda bulunan Koç, Aykut Kocaman'la ilgili de bir itirafta bulundu.

Ali Koç'un açıklamaları şöyle:

"Pereira bize güzel bir miras bıraktı. Samuel'i sağ bek, Ferdi'yi sol bek yaptı. Zajc'ı satacaktık, o buna izin vermedi. Crespo'yu, Kim'i aldırdı. Gençlerin performansını yükseltti. Bazılarına da yaramadı, Pelkas geri gitti.

Bir kez daha üstüne basa basa dile getirdi! İşte Ali Koç'un Fenerbahçe'deki en büyük pişmanlığı

Aykut hoca ve ekibiyle devam edecektik. En büyük hatam, ilk geldiğim dönemde hocayı değiştirmekti. Şu anda olsaydı aynen devam ederdim.

Bir kez daha üstüne basa basa dile getirdi! İşte Ali Koç'un Fenerbahçe'deki en büyük pişmanlığı

Watford'un sahibi bana 'Muhtemelen düşeceğiz, Ozan Tufan da burada oynamıyor, zaten oynamayınca kilo alıyor. Oynasın kilo almasın' dedi. Çok seviyorum, nikah şahitliğini yaptım ama İngiltere'ye gidip kötü dönen bir Ozan gördüm.

Bir kez daha üstüne basa basa dile getirdi! İşte Ali Koç'un Fenerbahçe'deki en büyük pişmanlığı

Mesut'un affı söz konusu değil. Henüz konuşmadım. Ancak şu anda böyle bir planımız yok, bu iş çocuk oyuncağı değil. Aslolan Fenerbahçe'dir."

Bir kez daha üstüne basa basa dile getirdi! İşte Ali Koç'un Fenerbahçe'deki en büyük pişmanlığı

Haberler.com - Spor

Aykut Kocaman, Fenerbahçe, Ozan Tufan, Mesut Özil, Ali Koç, Spor, Haberler

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