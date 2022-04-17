Bir ilki başardı! Harika çocuk Arda Güler'den duygulandıran istek: Abi sıkı tut kaybolmasın

Göztepe'yi 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de ilk golü Serdar Aziz, ikinci golü penaltıdan Arda Güler kaydetti. Fenerbahçe'nin göz bebeği Arda Güler, Kadıköy'de ilk kez gol sevinci yaşadı. Daha önceki 2 golü deplasmanda atan Arda, büyük sevgi gördüğü tribünler önünde attığı golle duygusal anlar yaşadı.

TOPU TESLİM ETTİ

Maçın bitiş düdüğü ile galibiyeti getiren topu alan Arda Güler, taraftar takımı tribünlere çağırınca elindeki topu saha kenarında bulunan Fenerbahçe Medya Sorumlusu Alper Yemenicileri'e verdi. Ajansspor'un aktardığı habere göre Arda topu verirken, "Aman abi bu topu sıkı tut. Kimseye verme. Benim için çok önemli. Kaybolmasın ne olur" dedi.

ÖPÜP ÇANTASINA KOYDU

Taraftar selamlamasından sonra soyunma odasına giden ve hemen topu medya sorumlusunun elinden tekrar alan Arda "Bana bugün destek olan bütün ağabeylerime ve benim yanımda olan taraftarımıza çok teşekkür ediyorum" diyerek gol atığı topu bir kez daha öperek çantasına koydu.

GÖZÜNE UYKU GİRMEDİ

Arda Güler, topu sabaha kadar başucunda tutarken sık sık yataktan kalktığını ve topu defalarca öptüğünü söyledi. Sabaha kadar gözüne uyku girmeyen Arda'nın bu sevincine ailesi de çok büyük destek oldu.