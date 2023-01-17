Bir gün içinde iki takıma imza attı! Fenerbahçe'den ayrılan Berke Özer'in kariyer yolculuğu herkesi şaşırttı

Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılıp Portekiz ekibi Portimonense'ye giden Berke Özer, TFF 1. Lig ekibi Eyüpspor'a transfer oldu. Berke'nin Eyüpspor'a imza atmasının ardından Süper Lig ekibi Ümraniyespor, genç kaleciyi kiraladığını açıkladı.

22 yaşındaki kaleci Berke Özer, TFF 1. Lig ekibi Eyüpspor'a imza attı. Sezon başında Portekiz takımlarından Portimonense'ye giden Berke'nin yurda dönüşü kısa sürdü.

ALİ KOÇ'UN BÜYÜK YATIRIMIYDI

2018-19 sezonu başında 2,5 milyon euroyua Altınordu'dan Fenerbahçe'ye transfer edilen Berke Özer, başkan Ali Koç'un ilk büyük yatırımıydı. Bir sezon sonra 2 yıllığına Belçika ekiplerinden Westerlo'ya kiralanan genç filebekçisi, sezon sonunda biten sözleşmesini Fenerbahçe'nin isteğine rağmen uzatmadı.

2,5 YILLIK SÖZLEŞME

Berke, TFF 1. Lig'in lideri Eyüpspor'la 2,5 yıllık mukavele imzaladı. Eyüpspor'dan yapılan açıklamada, "Eyüpspor'umuz, Portekiz Süper Ligi takımı Portimonense'den Berke Özer'i 2.5 yıllığına renklerine bağladı. Berke Özer'e 'hoş geldin' diyor, eflatun sarılı formayla başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

ÜMRANİYESPOR'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Spor Toto Süper Lig ekibi Ümraniyespor bu imza töreninin ardından Berke Özer'i kiraladığını açıkladı. Berke'nin sezon sonuna kadar Ümraniyespor'da forma giyeceği ifade edildi.