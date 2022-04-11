Böyle kıyım görülmedi! Larin, Pjanic ve Batshuayi resmen gitti

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, 4-1'lik Alanyaspor zaferinin ardından Fanatik'e açıklamalarda bulundu. Takımın yeni teknik direktörü Valerien Ismael başta olmak üzere transfer hedefindeki isimler ve takımdaki gelecekleri belirsizliğini koruyan futbolcularla ilgili olarak konuşan başarılı yönetici, net sözler sarf etti.

YILDIZLARA VEDA

Ceyhun Kazancı, Batshuayi, Larin ve Pjanic hakkında net konuştu. Kazancı, "Bu futbolcularla yola devam etmeyeceğiz" dedi.

"ÖYLE BİLİNEN İSİMLERE BAKMIYORUZ"

Transfer çalışmalarıyla ilgili Kazancı, "Öyle bilinen isimlere bakmıyoruz. Sizlerin bile, 'Aaa bu da kim, nereden çıktı' diyebileceğiniz oyuncuları kadroya katacağız. İyi bir kamp dönemi ile sisteme uygun futbolcular ile bambaşka bir takım ortaya çıkarıp başarılı olacağız. Genç yetenekler ile yürüyeceğiz. Şu an kadro kalabalık, alttan içeri adam alamıyoruz" dedi.

"EMEKLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ"

Takımda yeni sezonda olmaları beklenmeyen Cyle Larin ve Michy Batshuayi'yle ilgili de net konuşan Kazancı, iki futbolcuyla da yola devam etmeyeceklerini belirtti. İlk olarak Kanadalı hücumcu Larin'i değerlendiren Kazancı, "Her iki taraf kendine yeni bir yol çizdi. Emekleri için teşekkür edeceğiz" dedi. Kazancı, sezon başında Chelsea'den kiralanan Michy Batshuayi için ise, "Alanyaspor'a 2 tane attı. Özellikle ikinci golü öyle basit değil. Zor golü attı. Haftaya Giresun'da ne yapar bilemiyoruz. Dediğim gibi kiralık futbolcular kalmayacaklar" ifadelerini kullandı.

"PJANIC'LE DEVAM ETMEYECEĞİZ"

Sezon başında Katalan devi Barcelona'dan kiralanan Miralem Pjanic'in geleceğiyle ilgili olarak net konuşan Ceyhun Kazancı, ayrılık kararlarını resmen duyurdu. Kazancı, "Pjanic, kiralık futbolcumuz. Ancak yeni sezonda devam etmeyeceğiz. Sadece hocanın sistemine uyan isimlerle yeni sezona başlayacağız" sözlerini sarf etti.

"VIDA'YA 1,5 VEREBİLİRİZ"

Kara Kartal'daki sözleşmesi sezon sonunda bitecek Domagoj Vida'yla yeni sözleşmeye olumlu baktıklarını söyleyen Ceyhun Kazancı, "Domagoj Vida konusunda hocamız Valerien Ismael de biz de kalmasından yanayız. Kendisi de öyle. Ancak şu an 3.2 milyon Euro yıllık net ücreti var. Kendisine en yüksek 1.5 verebiliriz. Anlaşmasını da 1 yıllık yapacağız. Belki bir sene de bir opsiyon koyabiliriz" sözlerini sarf etti.

"ÖNDER HOCA HASTA OLDU"

Önder Karaveli'nin yerine Valerien Ismael'in gelmesiyle ilgili ise "Sergen hocanın ayrılığı sonrası başkanımıza Önder Karaveli'nin görevi devralmasını ben söyledim. Kendisi de uygun görüp görev verdi. Sonrasında yük ağır geldi. Dertten hasta olup,8-9 kilo verdi. Bırakmak istediğini çok önceden bana söyledi. Her şeye rağmen puan ortalaması; Sergen hocada 1.3, Önder hocada 1.7 oldu. Çok kötü puanlar kaybetmemize rağmen hem de. Malatya, Başakşehir, Adana, Hatay maçları gibi" dedi.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı sizce kim olmalı? #Milletİttifakı — Haberler (@Haberler) April 8, 2022

Haberler.com - Spor