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Binicilikte EEF Balkan Şampiyonası İstanbul'da Son Buldu

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Türkiye Binicilik Federasyonu ve Avrupa Binicilik Federasyonunun iş birliğiyle İstanbul'da düzenlenen EEF Balkan Şampiyonası, engel atlama müsabakalarıyla sona erdi. Şampiyonada Türk binicilerin yanı sıra Arnavutluk, Bulgaristan, Romanya, Sırbistan ve Yunanistan'dan gelen milli takımlar ve bireysel sporcular yarıştı. Milli takımdan Duru Ayan, Aleksandra Gökalp ve Burak Azak madalya kazandı.

Binicilikte EEF Balkan Şampiyonası, engel atlama müsabakalarıyla İstanbul'da sona erdi.

Türkiye Binicilik Federasyonu ve Avrupa Binicilik Federasyonunun iş birliğiyle Kemer Country Atlı Spor Kulübü'nde yapılan organizasyonda 157 sporcu yer aldı. Şampiyonada Türk binicilerin yanı sıra Arnavutluk, Bulgaristan, Romanya, Sırbistan ve Yunanistan'dan gelen milli takımlar ve bireysel sporcular yarıştı.

Milli takımdan Duru Ayan, gençler kategorisinde, Aleksandra Gökalp yıldızlar kategorisinde ve Burak Azak da ustalar kategorisinde gümüş madalya kazandı. Barkın Aydın ise ustalar kategorisinde bronz madalyanın sahibi oldu.

Sporculara ödüllerini Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Hasan Engin Tuncer, Avrupa Binicilik Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Balkan Binicilik Komitesi Başkanı Alan Andabaka ile yarışmanın başhakemi Kroum Rachkov verdi.

Binicilik Federasyonu Başkanı Hasan Engin Tuncer, binicilik branşının Türkiye'de "biraz" geri kaldığını belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Basının ve seyircilerin ilgisini çekmek bizim için gurur verici. Federasyon olarak 3 sene önce göreve başladık. Göreve başladığımızda eksiklikler vardı. Şu anda çok güzel başarılar elde ediyoruz. Balkan Şampiyonası'nda 6 ülke burada mücadele ediyor. Dünya standartlarında bir organizasyon yaptık. Katılımcılar memnun kaldı. Bu durum bizim için çok onur verici. Güzel bir milli takım oluşturduk. İnşallah daha iyi yerlere gideceğiz. Bizim için Avrupa Şampiyonası çok önemli. Dünya Şampiyonası da çok önemli. Bu tesislerde bir Avrupa Şampiyonası yapmamız lazım. Bizim müsabaka yapma tecrübemizin artması lazım."

Kaynak: AA / Spor

Milli Takım Bulgaristan Yunanistan Sırbistan istanbul Romanya Türkiye

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