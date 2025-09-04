Bingöllü Boksçu Çınar Hansu, Milli Takıma Davet Edildi

BİNGÖL'de 12 yaşındayken antrenör amcası Ayetullah Hansu'nun yönlendirmesiyle boksa başlayan Çınar Hansu (18), bu yıl katıldığı 3 turnuvanın 2'sinde 3'üncülük, birinde de bölge şampiyonluğu elde etti. Hansu, milli takıma davet edildi.

Bingöl'de 12 yaşındayken antrenör ve Türkiye Boks Federasyonu İl Temsilcisi amcası Ayetullah Hansu'nun yönlendirmesiyle boksa başlayan Çınar Hansu, 17-23 Şubat'ta Konya'da düzenlenen Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda 90 kilogramda Türkiye 3'üncüsü, 4-10 Ağustos'ta Eskişehir'de düzenlenen U-23 Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda 85 kilogramda Türkiye 3'üncüsü, 23-24 Ağustos'ta Erzurum'da düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı Boks Turnuvasında ise 85 kilogramda şampiyon oldu. Milli takıma davet edilen Hansu, Kastamonu Milli Takımlar Kamp Eğitim Merkezi'nde eğitimlere katıldı.

'DAĞDA TAŞTA KOŞARAK, KONDİSYON YAPARAK HAZIRLANDIK'

Kentte boks için uygun spor salonunun olmaması nedeniyle antrenmanlarını zor şartlarda yaptıklarını ifade eden Hansu, "Amcam ve antrenörüm Ayetullah Hansu sayesinde boksa başladım. Çoğu zaman dağda taşta koşarak, açık alanlarda kondisyon yaparak hazırlandık. Bu yıl Büyük Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası'nda Türkiye 3'üncüsü oldum. U-23 Türkiye Şampiyonası'nda da yine 3'üncülük elde ettim. Son olarak Erzurum'da düzenlenen Zafer Bayramı Turnuvası'nda rakiplerimi yenerek şampiyon oldum ve Doğu Anadolu bölge şampiyonu oldum. Milli Takım Kampı'na davet edildiğim için çok mutluyum. En büyük hedefim, milli formayla uluslararası arenada başarı kazanmak" dedi.

'BİNGÖL İÇİN GURUR KAYNAĞI'

Ayetullah Hansu ise yeğeninin başarılarının kent için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirterek, "Küçük bir şehirde böyle başarıların çıkması kıymetli. Çınar'ın hem büyüklerde hem U23'te madalya alması, bunun tesadüf olmadığını gösterdi. Artık Bingöl'ün boksta da var olduğunu kanıtladık. Ancak tesis, malzeme ve destek ihtiyacımız var. Bu başarıyı sadece bir sporcuya değil, diğer gençlerimize de yaymak istiyoruz. Hedefimiz 2032 Olimpiyatları" diye konuştu.