Bilecikspor, Kütahya maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı

Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden 1969 Bilecik Spor Kulübü, zorlu Kütahya maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı.

Ligin 24. haftasında evinde Kütahya İl Özel İdare Spor ile karşılaşacak olan Bilecikspor, oynayacakları sahada çift kale ve kondisyon çalışması yaptı. Bilecikspor, yarın İstasyon Sentetik Sahası'ndan saat 15.00'de oynanacak maçta hedef 3 puan almak. Zorlu maç öncesi Kütahya İl Özel İdare Spor 9 puanla 15 takımlı ligde 14. sırada bulunurken, 1969 Bilecik Spor Kulübü 20 puanla 13. sırada yer aldı. - BİLECİK