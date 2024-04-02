YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Üye Girişi
YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçlar İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Haberler

Bilecikspor, Kütahya maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden 1969 Bilecik Spor Kulübü, zorlu Kütahya maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı.

Ligin 24. haftasında evinde Kütahya İl Özel İdare Spor ile karşılaşacak olan Bilecikspor, oynayacakları sahada çift kale ve kondisyon çalışması yaptı. Bilecikspor, yarın İstasyon Sentetik Sahası'ndan saat 15.00'de oynanacak maçta hedef 3 puan almak. Zorlu maç öncesi Kütahya İl Özel İdare Spor 9 puanla 15 takımlı ligde 14. sırada bulunurken, 1969 Bilecik Spor Kulübü 20 puanla 13. sırada yer aldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Kütahya Bilecik Spor Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Yabani 30. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 2 Nisan Yabani yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Bahar 9. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 2 Nisan Bahar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu 2024? Mersin'de seçimi kim, hangi parti kazandı? 31 Mart 2024 Mersin Yerel Seçim sonuçları! Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu 2024? Hatay'da seçimi kim, hangi parti kazandı? 31 Mart 2024 Hatay Yerel Seçim sonuçları! Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu 2024? Gaziantep'te seçimi kim, hangi parti kazandı? 31 Mart 2024 Gaziantep Yerel Seçim sonuçları! Ben Bu Cihana Sığmazam 64. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 2 Nisan Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu 2024? Eskişehir'de seçimi kim, hangi parti kazandı? 31 Mart 2024 Eskişehir Yerel Seçim sonuçları! Mehmed: Fetihler Sultanı 7. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 2 Nisan Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? İnci Taneleri neden yok, yeni bölüm neden yok? Galatasaray Hatayspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) GS - Hatayspor maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? İnci Taneleri bu hafta yok mu, ne zaman yayınlanacak? Galatasaray - Hatayspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! GS - Hatayspor maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Hatayspor'un golü neden iptal edildi? Pozisyon ofsyat mı, Muslera'ya faul mü var? Fenerbahçe Lig'den çekilecek mi, OYLAMA SONUCU ne? Fenerbahçe Süper Kupa finaline çıkmayacak mı, Süper Kupa iptal mi?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title