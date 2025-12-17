Bilecikli yüzücülerden Eskişehir'de derece

Bilecikli yüzücüler Eskişehir'de düzenlenen Türkiye Yüzme Federasyonu 7-9 yaş müsabakalarında derece elde etti.

Eskişehir'de gerçekleştirilen Türkiye Yüzme Federasyonu 7-9 yaş müsabakalarına katılan Bilecikli sporcular, farklı branşlarda elde ettikleri derecelerle dikkat çekti. Müsabakalarda Ada Cicili, 50 metre sırtüstü ve 50 metre serbest kategorilerinde ikinci oldu. Defne Hüma Şakar, 100 metre kurbağalama yarışında ikinci, 50 metre kurbağalama yarışında ise üçüncülük elde etti. Elif Bilge Gürer ise 100 metre sırtüstü kategorisinde dördüncü sırada yer aldı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Sporcularımızı ve antrenörümüz Uğur Özdemir'i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" dedi. - BİLECİK