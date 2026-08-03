Bilecikli tekvandocu Türkiye üçüncüsü oldu

Bilecikli tekvando sporcusu Eslem Çoban, Türkiye üçüncüsü oldu

Sakarya'da gerçekleştirilen Yıldızlar Anadolu Ligi Türkiye Yarı Final Müsabakalarında 44 kilogram kadınlar kategorisinde tatamiye çıkan Bilecikli sporcu Eslem Çoban, başarılı performansıyla bronz madalya kazanarak Türkiye üçüncülüğünü elde etti. Elde ettiği dereceyle Bilecik'e gurur yaşatan Eslem Çoban'ın başarısı, spor camiasında da memnuniyetle karşılandı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, milli sporcu adayını ve antrenörünü tebrik ederek, "Sakarya'da düzenlenen Yıldızlar Anadolu Ligi Türkiye Yarı Final Müsabakalarında Türkiye üçüncüsü olarak bizleri gururlandıran sporcumuz Eslem Çoban'ı ve antrenörümüz Mesur Düş'ü tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı