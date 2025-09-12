Bilecikli sporcu Güney Cebeli Ankara'da 2 madalya kazandı

Ankara'da yapılan Şehit Eren Bülbül Türkiye Dart Şampiyonası sıralama turnuvaları 1'inci ayağında 83 sporcunun katıldığı Türkiye finalinde Bilecikli sporcu Güney Cebeli ilk gün Türkiye 2' incisi, ikinci günde ise Türkiye 3'üncüsü oldu.

Şampiyona ve çalışmalar hakkında açıklama yapan Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu İl Temsilcisi, Antrenör İsmail Torunlar; "Şehit Eren Bülbül Türkiye Dart Şampiyonası sıralama turnuvaları 6 ayaktan oluşmakta. Turnuvalara katılan sporcular her ayakta iki gün yarışarak ve aldıkları puan ile en son yapılacak olan ve Dart Milli takımını belirleyici olan ustalar turnuvasında yer almak için yarışıyorlar " dedi.

Antrenmanları Bozüyük Merkez Kapalı Spor Salonunda yaptıklarını belirten Antrenör İsmail Torunlar; çalışmalarına her zaman destek olan İl ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüklerine teşekkür ederken, turnuvada başarılı olan Güney Cebeli'ye tebrik etti. - BİLECİK