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Bilecikli muaythai sporcuları Manisa'daki 17. Zafer Kupası'ndan 8 dereceyle döndü

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Bilecikli muaythai sporcuları Manisa'daki 17. Zafer Kupası'ndan 8 dereceyle döndü
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Bilecikli sporcular, Manisa'daki 17. Geleneksel Muaythai Zafer Kupası'nda 5 altın, 1 gümüş ve 2 bronzla 8 derece elde etti. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, derecelerin Bilecik adına gurur verici olduğunu söyledi.

Bilecikli boks sporcularu 17. Geleneksel Muaythai Zafer Kupası'nda 8 derece elde etti.

Manisa'da düzenlenen 17. Geleneksel Muaythai Zafer Kupası'nda mücadele eden Bilecikli sporcular, turnuvadan 5 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya ile döndü. Farklı yaş ve sıklet kategorilerinde ringe çıkan Bilecikli sporcular, rakipleri karşısında sergiledikleri mücadeleyle önemli dereceler elde etti. Turnuvada 51 kilogram Elite Bayan kategorisinde Elanur Uyanık, 75 kilogram Üst Genç Erkek kategorisinde Doruk Yılmaz, 38 kilogram Alt Genç Erkek kategorisinde Mehmet Poyraz Yavuz, 57 kilogram Yıldız Erkek kategorisinde Yunus Emre Gökbayrak ve 60 kilogram Yıldız Erkek kategorisinde Eren Kılınç şampiyon oldu.

52 kilogram Yıldız Bayan kategorisinde Elif Ebrar Kacır ikinci olurken, 57 kilogram Alt Genç Erkek kategorisinde Mustafa Kılıç ile 48 kilogram Alt Genç Erkek kategorisinde İsmail Kızıl üçüncülük elde etti.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, elde edilen derecelerin Bilecik adına gurur verici olduğunu belirterek, "Sporcularımızın azmi ve ortaya koyduğu mücadele bizleri gururlandırdı. Elde ettikleri bu başarıların, bundan sonraki şampiyonalarda daha büyük hedeflere ulaşmaları için önemli bir motivasyon olacağına inanıyorum. Sporcularımızı ve antrenörümüz Burak Buğday'ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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