Bilecikli Milli Sporcu Altuğ Gesge, Taekwondo'da Avrupa Şampiyonu Oldu
Altuğ Gesge, Üsküp'te düzenlenen 2025 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde 48 kg'da altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu oldu. Bu başarı, hem Bilecik ilini hem de Türkiye'yi gururlandırdı.

Bilecikli milli sporcu Altuğ Gesge, 'Taekwondo Erkekler' kategorisinde 48 kilogramda Avrupa Şampiyonu oldu.

Üsküp'te düzenlenen 2025 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde Bilecik adına büyük bir gurur yaşandı. 'Taekwondo Erkekler' kategorisinde mücadele eden Bilecikli milli sporcu Altuğ Gesge, gösterdiği üstün performansla altın madalyanın sahibi olarak Avrupa Şampiyonu oldu. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, sporcuyu tebrik ederek, "Sporcumuzun bu büyük başarısının hem ilimizi hem de ülkemizi gururlandırdığı belirtilerek, Altuğ Gesge ve antrenörü Hanife Yıldız tebrik ederim" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
