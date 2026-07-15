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Avrupa Kupası'nda Bilecik gururu

Avrupa Kupası'nda Bilecik gururu
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Bilecikli judo sporcusu Eymen Efe Demiröz, Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası'ndaki başarısıyla Avrupa Kupası'na katılmaya hak kazandı. 11-12 Temmuz 2026'da Kocaeli'nde düzenlenecek organizasyonda Türkiye ve Bilecik'i temsil edecek.

Bilecikli judocu Eymen Efe Demiröz, Avrupa Kupası'nda Bilecik'i temsil edecek.

Hatay'da düzenlenen Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası'nda gösterdiği başarılı performansla Avrupa Kupası'na katılma hakkı kazanan Bilecikli judo sporcusu Eymen Efe Demiröz, uluslararası arenada Türkiye adına tatamiye çıkmaya hazırlanıyor. Şampiyonada elde ettiği dereceyle Yıldızlar Avrupa Kupası bileti alan Eymen Efe Demiröz, 11-12 Temmuz 2026 tarihlerinde Kocaeli'nde düzenlenecek organizasyonda hem Türkiye'yi hem de Bilecik'i temsil edecek. Genç sporcunun uluslararası organizasyonda göstereceği performans kentte de heyecanla bekleniyor.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, Avrupa Kupası öncesi başarılı sporcuya destek mesajı vererek, "Hatay'da düzenlenen Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası'nda elde ettiği başarıyla Avrupa Kupası'na katılmaya hak kazanan sporcumuz Eymen Efe Demiröz'ü yürekten kutluyorum. Ülkemizi ve ilimizi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyoruz. Sporcumuza bu önemli organizasyonda üstün başarılar diliyor, yeni başarılara imza atacağına yürekten inanıyoruz. Başarılar Eymen Efe Demiröz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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