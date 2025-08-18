Bilecikli Genç Sporcular Kaymakam Yayabaşı'nı Ziyaret Etti

Türkiye Şampiyonalarında başarılar elde eden Bilecikli genç sporcular, Kaymakam Murat Yayabaşı ile bir araya geldi. Başarılarıyla ailelerinin ve şehrin gururu olan sporcular, hediyelerle ödüllendirildi.

Türkiye Şampiyonalarında önemli dereceler elde eden Bilecikli genç sporcular, Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı'nı makamında ziyaret etti.

U-20 Güreş Türkiye 3'üncüsü Mehmet Taşıkıran, U-13 Güreş Türkiye 3'üncüsü Abdulkerim Karakaya ve U-18 Gülle Atma Türkiye Şampiyonu Abdulkerim Akdaş, elde ettikleri başarılarla hem ailelerinin hem de Bilecik'in gururu oldu. Kaymakam Murat Yayabaşı, başarılı sporcuları ve antrenörlerini makamında ağırlayarak tebrik etti, çeşitli hediyeler takdim etti. Genç sporcuların azmi ve disiplini karşısında duyduğu memnuniyeti dile getiren Yayabaşı, bu başarıların ilimiz adına büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu belirtti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
