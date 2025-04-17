Sırrı Süreyya Önder'den yeni haber! Başhekim canlı yayında açıkladı

Başhekim, Sırrı Süreyya Önder için kritik takvimi açıkladı
Rasim Ozan Kütahyalı için gözaltı kararı

Rasim Ozan Kütahyalı için gözaltı kararı
Günlerdir aranan 7 yaşındaki Cumali'nin cansız bedeni bulundu

Günlerdir aranan 7 yaşındaki Cumali'den acı haber
İstanbul Havalimanı'na aynı anda üç uçak iniş ve kalkış yaptı

İstanbul Havalimanı'nda bir ilk gerçekleşti

Bilecikli Altuğ Gesge, Avrupa Taekwondo Şampiyonasında Gümüş Madalya Kazandı

Bilecikli Altuğ Gesge, Avrupa Taekwondo Şampiyonasında Gümüş Madalya Kazandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Estonya'nın Tallinn şehrinde gerçekleştirilen Avrupa Kulüpler Taekwondo Şampiyonası'nda Bilecikli genç sporcu Altuğ Gesge, gösterdiği performansla ikinci oldu ve gümüş madalya kazandı. Bu başarı ona Gençler Avrupa Şampiyonası milli takım seçmelerine katılma hakkı sağladı.

Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenen Avrupa Kulüpler Taekwondo Şampiyonası'nda mücadele eden Bilecikli genç sporcu Altuğ Gesge, gösterdiği üstün performansla şampiyonayı ikinci olarak tamamladı.

Gümüş madalya kazanan Gesge, başarısıyla Gençler Avrupa Şampiyonası için milli takım seçmelerine katılmaya hak kazandı. Antrenörü Hanife Yıldız'ın önderliğinde çalışmalarına devam eden Altuğ Gesge, disiplinli çalışmaları ve azmiyle yeni başarılara imza atmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Başarılı sporcu, gelecek turnuvalarda da Türkiye'yi gururla temsil etmeyi hedefliyor. - BİLECİK

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.