Bilecikli Altuğ Gesge, Avrupa Taekwondo Şampiyonasında Gümüş Madalya Kazandı

Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenen Avrupa Kulüpler Taekwondo Şampiyonası'nda mücadele eden Bilecikli genç sporcu Altuğ Gesge, gösterdiği üstün performansla şampiyonayı ikinci olarak tamamladı.

Gümüş madalya kazanan Gesge, başarısıyla Gençler Avrupa Şampiyonası için milli takım seçmelerine katılmaya hak kazandı. Antrenörü Hanife Yıldız'ın önderliğinde çalışmalarına devam eden Altuğ Gesge, disiplinli çalışmaları ve azmiyle yeni başarılara imza atmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Başarılı sporcu, gelecek turnuvalarda da Türkiye'yi gururla temsil etmeyi hedefliyor. - BİLECİK