Bilecik U15 Türkiye Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yapacak

Bilecik U15 Türkiye Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yapacak
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Bilecik, 6 takımın katılacağı U15 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe maçlarına ev sahipliği yapacak. Kura çekimi İstasyon Spor Salonu'nda yapıldı. Turnuva 3 gün sürecek.

Bilecik 6 takımın katılacağı U15 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe maçlarına ev sahipliği yapacak.

U15 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe maçlarına kura çekimleri İstasyon Spor Salonu toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya ASKF Başkanı Nusret Tosun, takım başkan ve yöneticiler katıldı. Geçilen kuralar sonrasında A Grubunda Büyük Çekmece Gençordu Spor, Bursa Fethiye İdman Yurdu, Eskişehir Şekerspor, B Grubundan İstanbul Dudulluspor, Kocaeli Yeşilovaspor, Bursa Yenikaramanspor yer aldı. 3 gün sürecek olan turnuvanın ilk maçlarında A Grubunda Büyük Çekmece Gençordu- Bursa Yenikaramanspor bugün saat 15.00'da İstasyon Sentetik Sahada karlı karşıya gelecekler. B Grubudaki ilk maçta ise; aynı statta saat 17.00'da İstanbul Dudulluspor ile Kocaeli Yeşilovaspor karşı karşıya gelecek. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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