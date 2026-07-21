Plaj voleybolunda şampiyonlar belli oldu

Bilecik'te düzenlenen Plaj Voleybolu Turnuvası'nda şampiyonlar belli oldu.

Pelitözü Göleti'nde düzenlenen Gölpark Fest 2026 Gölpark Fest Plaj Voleybolu Turnuvası, kıyasıya mücadelelere sahne olan final karşılaşmalarıyla tamamlandı. Organizasyonda sporcular, şampiyonluk için ter dökerken tribünlerde de büyük heyecan yaşandı. Final müsabakalarını Bilecik Valiliği Özel Kalem Müdürü Sait Kaan Karcı ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir tribünden takip ederek sporcuların heyecanına ortak oldu. Çekişmeli geçen karşılaşmaların ardından dereceye giren takımlar belli olurken, turnuva dostluk, centilmenlik ve fair-play ruhunun ön plana çıktığı görüntülere sahne oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Plaj voleybolu turnuvamız boyunca sporcularımız centilmence mücadele etti. Gençlerimizi sporun birleştirici gücüyle buluşturan bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, turnuvaya katılan tüm takımlarımızı tebrik ediyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı