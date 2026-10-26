Bilecik'te 4. Kamu Spor Oyunları'nda birinci olan takımlar Marmara'da yarışacak

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Bilecik'te düzenlenen 4. Kamu Spor Oyunları kapsamında gerçekleştirilen futsal, basketbol ve masa tenisi müsabakalarında şampiyonlar belli oldu.

4. Kamu Spor Oyunları kapsamında dereceye giren takımlara belge ve madalyaları, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Yunus Uğurer, İl Jandarma Komutanı Ali Vanlı ve Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir tarafından takdim edildi. Organizasyonda birinci olan takımlar, 5-11 Kasım tarihleri arasında Bursa ve Yalova'da düzenlenecek Marmara Bölgesi Grup Birinciliği müsabakalarında Bilecik'i temsil edecek.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Kamu Spor Oyunları ile kurumlarımız arasında birlik ve beraberliğin güçlenmesini, sporun yaygınlaşmasını amaçlıyoruz. Müsabakalara katılan tüm sporcularımızı tebrik ediyor, Marmara Bölgesi Grup Birinciliği müsabakalarında ilimizi temsil edecek takımlarımıza başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı