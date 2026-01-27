Haberler

Bilecikli sporcular Türkiye finallerine yükseldi

Bilecikli sporcular Türkiye finallerine yükseldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Alanya ve Ankara'da düzenlenen müsabakalarda Bilecik'i temsil eden sporcular, gösterdikleri başarıyla Türkiye Finalleri'ne katılma hakkı kazandı. Erkek ve kızlar kategorilerinde 6 sporcu, rakiplerine yenilgi almadan finallere geçiş yaptı.

Alanya ve Ankara'da düzenlenen müsabakalarda mücadele eden Bilecikli sporcular, Türkiye finallerine yükseldi.

Alanya ve Ankara'da gerçekleştirilen Doğu-Batı Grupları ile Ankara Seçmeleri müsabakalarında Bilecik'i temsil eden sporcular önemli bir başarıya imza attı. Turnuvalarda mücadele eden 6 sporcunun tamamı, rakiplerine yenilgi almadan Türkiye Finalleri'ne katılma hakkı kazandı. Müsabakalarda erkekler kategorisinde 51 kiloda milli sporcu kontenjanından direkt olarak Altuğ Gesge, 55 kiloda ise Batı Grubu üçüncüsü olan Durmuş Enes Bağ finallere yükseldi. Kızlar kategorisinde ise 42 kiloda Doğu Grubu birincisi İrem İşel ve Doğu Grubu üçüncüsü Nazlı Efe, 46 kiloda Doğu Grubu birincisi Nisanur Faideci ile 52 kiloda Ankara Grubu birincisi Neslişah Ençok Türkiye Finalleri'nde mücadele etme hakkı elde etti.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Alanya ve Ankara'da düzenlenen müsabakalarda büyük bir başarı göstererek Türkiye Finalleri'ne yükselen tüm sporcularımızı ve antrenörümüz Hanife Yıldız'ı tebrik ediyorum. Sporcularımıza Türkiye Finalleri'nde başarılar diliyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Aziz İhsan Aktaş davası başladı! Adliyeye koruma ordusuyla geldi, işte ilk sözleri

Dava günü gelip çattı! Adliyeye 15 korumayla girdi, işte ilk sözleri
Masadaki rakam netleşti! İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi

Masadaki rakam netleşti! İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de bomba zirve! Sadettin Saran 'Bundan sonra istemiyorum' dedi

Fenerbahçe'de bomba zirve! Saran "Bundan sonra istemiyorum" dedi
Bakanlık düğmeye bastı! Bu plan Türkiye'nin geleceğini kurtaracak

Bakanlık düğmeye bastı! Bu plan Türkiye'nin geleceğini kurtaracak
Ayyüce Türkeş'in saç örme akımı için söyledikleri DEM'lileri kızdıracak

Türkeş'in kızının örgü akımı için söyledikleri DEM'lileri kızdıracak
Fenerbahçe'ye Kerem şoku! UEFA kayıtları didik didik ediyor

Fener'e Kerem şoku! UEFA kayıtları didik didik ediyor
Fenerbahçe'de bomba zirve! Sadettin Saran 'Bundan sonra istemiyorum' dedi

Fenerbahçe'de bomba zirve! Saran "Bundan sonra istemiyorum" dedi
Volkan Konak'ın vefatından 2 gün önceki mesajı ortaya çıktı! Dikkat çeken 'mezarlık' detayı

Vefatından 2 gün önce bu mesajı yazmış! "Mezarlık" detayı dikkat çekti
Galatasaraylılar müjde! Aylardır beklenen haber Manchester City maçı öncesi geldi

Aylardır beklenen haber Manchester City maçı öncesi geldi