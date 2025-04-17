Bilecik, Enduro & ATV Türkiye Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yapacak

Bilecik, hafta sonu ev sahipliği yapılacak Enduro & ATV Türkiye Şampiyonası'na hazır hale gelirken Vali Aygöl, geçen sene son 15 yılın en fazla sporcu ve vatandaş katılımı gerçekleşen şampiyonanın 20 bin vatandaş tarafından izlendiğini, 196 profesyonel sporcunun katıldığını belirterek, "Bu sene hedefimiz geçen seneki katılımın üzerine çıkmak" dedi.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, 19-20 Nisan tarihleri arasında kentte düzenlenecek olan Enduro & ATV Türkiye Şampiyonası'nın hazırlıkları hakkında bir açıklama yaptı. Basın mensuplarına parkuru gezdiren Vali Aygöl, "Bu hafta sonu Enduro ve ATV Türkiye Şampiyonası'nın ilk ayağını gerçekleştireceğiz. Geçtiğimiz sene olduğu gibi yarışın ilk ayağı Bilecik'te başlayacak. Biz burada bir yarış değil festival havasında hazırlığımızı yapıyoruz. Geçen sene son 15 yılın en fazla sporcu ve vatandaş katılımı gerçekleşti. 20 bin vatandaş yarışı izlerken 196 profesyonel sporcu katılmıştı. Bu sene hedefimiz geçen seneki katılımın üzerine çıkmak. Bu hedefi de tutturacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

"Türkiye'nin en uzun ve en zor parkuru"

Türkiye'nin en uzun parkuru olduğunu da sözlerine ekleyen Aygöl, "Şu anda bulunduğumuz parkur çok önemli bir parkur. Şu anda birkaç dönümlük bir arazi görüyorsunuz. Buranın arkasında 26 kilometrelik bir yarış alanı var. Yarışmacılarımız 26 kilometrede yarışacak. Türkiye'nin en uzun ve en zor parkurunda yarışmış olacaklar. Türkiye Motosiklet Federasyonu iş birliğiyle yapıyoruz. Ciddi bir katılımın olacağını düşünüyorum. Bu sadece bir yarış değil, bir festival olacak. Festival kapsamında Enduro alanımızda bu sene ATV'cilerin katılımın daha fazla olacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Vatandaşlarımız burada spor aktivitelerini yaparken keyifli vakit de geçirebilecek"

Son olarak vatandaşlara da seslenen Vali Aygöl, "Burada çok kapsamlı bir alanımız var. Alanda eğitim ve etkinlikler rahat bir şekilde gerçekleştirebilecek. Vatandaşlarımızın özellikle hafta sonları rağbet ettiği Bilecik'in önemli mesire alanlarından Gölpark'a alternatif olacak. Vatandaşlarımız burada spor aktivitelerini yaparken keyifli vakit de geçirebilecek" dedi. - BİLECİK