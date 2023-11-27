Bilecik Belediyesi Voleybol Spor Kulübü, kendi evinde Eskişehir temsilcisini 3-1 mağlup ederek galibiyetini sürdürdü. Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, takıma desteklerini sürdüreceklerini belirtti.

Bilecik Belediyesi Voleybol Spor Kulübü Eskişehir'i mağlup etti

Türkiye Voleybol Kadınlar 2. Lig'de mücadele eden Bilecik Belediyesi Voleybol Spor Kulübü kendi evinde dün Eskişehir temsilcisi karşısında rahat kazanırken, Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, "Şampiyonluk yolunda her zaman sizinleyiz kızlar" dedi.

İstasyon Spor Salonu'nda oynanan 2. Lig 10. Grup 6'ncı hafta müsabakasında Bilecik Belediyesi Voleybol Spor Kulübü ile Tepebaşı Gençlik Spor Kulübü karşı karşıya geldi. İlk seti Bilecik Belediyesi Voleybol Spor Kulübü 25-16, ikinci seti ise; 25-14 kazandı. Üçüncü seti 22-25 kaybeden Bilecik Belediyesi Voleybol Spor Kulübü son seti 25-14'lük skorla kazandı. Maçı 3-1 kazanan Bilecik Belediyesi Voleybol Spor Kulübü 12 puanla ligde ikinci sırada yer aldı. Bilecik Belediyesi Voleybol Spor Kulübü haftaya Karabük Gençlik Spor deplasmanına gidecek.

Maç sonrası bir değerlendirme yapan Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, "Bilecik Belediyesi Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımımız, Tepebaşı Gençlik Spor Kulübü karşısında sahadan 3-1'lik skorla galip ayrıldı. Şampiyonluk yolunda her zaman sizinleyiz kızlar" dedi. - BİLECİK