Bilecik 1969 Spor Kulübü'nün Ziraat Türkiye Kupası'ndaki rakibi belli oldu

2023-2024 futbol sezonunda Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek olan Bilecik 1969 Spor Kulübü'nün Ziraat Türkiye Kupası'ndaki rakibi Çankırı Saray Spor oldu.

2023-2024 futbol sezonunda Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek olan Bilecik 1969 Spor Kulübü'nün Ziraat Türkiye Kupası'ndaki rakibi Çankırı Saray Spor oldu.

Ziraat Türkiye Kupası ön eleme turu eşleşmeleri bugün TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan kura çekimi ile belirlendi. Orhan Saka Konferans Salonu'ndaki kura çekiminde Bilecik 1969 Spor Kulübü'nün rakibi Çankırı Saray Spor oldu.

Bilecik 1969 Spor Kulübü, 17 Eylül'de kendi evinde tek maç eleme üstü oynayacağı maçı kazanması halinde, 1. Eleme Turu'na yükselecek. - BİLECİK