'Bikini giyerim' demişti! Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe-Sevilla eşleşmesi sonrası bomba paylaşım

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe, Sevilla ile eşleşti. 15 yıl önce İspanyol devini Şampiyonlar Ligi'nde eleyerek çeyrek finale yükselen sarı-lacivertliler için o dönem yorumcu Ahmet Çakar çarpıcı ifadeler kullanmıştı. 2008 yılındaki eşleşmede Fenerbahçe'nin Sevilla'yı elemesi halinde bikini giyeceğini söyleyen Çakar, yeni yaptığı paylaşımda ise, "Vay vay vay. Fenerbahçe Sevilla ile eşleşti. Tam 15 yıl önceki gibi... Ahaaaaaa" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Sevilla ile eşleşti. Bu kuranın ardından herkesin aklına 2008 yılında sarı-lacivertlilerin, İspanyol ekibini Şampiyonlar Ligi'nden elediği maç ve o dönem Ahmet Çakar'ın kullandığı ifadeler geldi. Ünlü yorumcu yeni eşleşme sonrası bir paylaşımda daha bulundu.

"BİKİNİ GİYERİM"

2008 yılında oynanan Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, Sevilla'yı Kadıköy'de 3-2 yenmişti. Bu karşılaşmanın ardından yorumcu Ahmet Çakar, " Fenerbahçe, Sevilla'dan turla dönsün ilk programa bikiniyle çıkarım." ifadelerini kullanmıştı. Sarı-lacivertliler, Sevilla'yı İspanya'da penaltılarda elemiş ve çeyrek finale yükselmişti. Ahmet Çakar, bikiniyle programa çıkmamış ve Fenerbahçe taraftarları arasında dalga konusu olmuştu.

O dönem Fenerbahçe tribününde açılan pankart

AHMET ÇAKAR'DAN YENİ PAYLAŞIM

Çakar, Fenerbahçe ile Sevilla'nın yeniden eşleşmesinin ardından bir paylaşım daha yaptı. O günlere gönderme yapan Çakar, "Vay vay vay. Fenerbahçe Sevilla ile eşleşti. Tam 15 yıl önceki gibi... Ahaaaaaa" ifadelerini kullandı. Sarı-lacivertli renklere gönül verenler bu paylaşıma yüzlerce yorum yaptı.