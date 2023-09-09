Biga'nın kurtuluşunun 101. yılı anısına Kurtuluş Yüzme Yarışları yapıldı

Çanakkale'nin Biga ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Kurtuluş Yüzme Yarışları yapıldı.

Mehmet Akif Ersoy Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen yüzme yarışları, 7-8, 9-10 ve 11-12 yaş gruplarında serbest stilde gerçekleştirildi.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, yarışlar sonrası yaptığı açıklamada, kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla ilçede birçok etkinlik organize ettiklerini bildirdi.

Çocuklar, gençler ve yetişkinlere hizmet veren yüzme havuzundaki yarışlara katılan tüm çocukların bugünün şampiyonu olduğunu ifade eden Erdoğan, "Öncelikle bu güzel vatanı, bu güzel şehri bize emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Onların bize bıraktığı bu emaneti çocuklarımızla, gençlerimizle daha iyi yerlere ulaştırmak için hepimiz üzerimize düşen vazifeyi en güzel şekilde yapmaya gayret ediyoruz." dedi.

Bu yüzme havuzunda 3 bin 500 öğrenciye hizmet verildiğini aktaran Erdoğan, "Havuzumuzda görev alan sorumlumuzun, antrenörlerimizin ve personelimizin onların bu işi benimsemesi, sahiplenmesi ve çocuklarımıza en güzel şekilde bu eğitimi vermeleri bizim en büyük mutluluğumuz. İşlerini severek yaptıkları için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Yarışları, Biga Gençlik ve Spor Müdür Vekili Zekeriya Mercan, Kent Konseyi Başkanı Metin Tatlı, Türk Kızılay Şube Başkanı Erdoğan Başer ile sporcuların yakınları izledi.