Olaylı maç sonrası Fenerbahçe'de hareketli saatler! Ali Koç ve ekibi TFF'ye baskına gitti

Fenerbahçe, yönetim kurulunu topladı ve Türkiye Futbol Federasyonu'na gitme kararı aldı. Saat 16.00'da gerçekleşmesi beklenen görüşmede Adana Demirspor-Fenerbahçe mücadelesinde verdiği kararlarla gündemi sallayan Ali Palabıyık'ın düdüğü asması talep edilecek.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un önderliğinde toplanan yönetim kurulu, hakem kararlarıyla ilgili olarak yeni bir yol haritası belirledi. Sonrasında ise bugün saat 16:00 sularında Türkiye Futbol Federasyonu'na giderek, konuyla ilgili görüşme kararı alındı. Sarı-lacivertlilerin TFF ile yapacağı bu görüşmede Ali Palabıyık'ın düdüğünü asmasını talep edecek.

"BIÇAK KEMİĞE DAYANDI"

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Kurumsal İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Can Gebetaş, "Hakem katliamıyla ilgili görüşlerimizi dün yönetim kurulu üyemiz Selahattin Baki belirtti. Yapılan hatalar Fenerbahçe'yi yarıştan kopartacak aşamaya geldi ve bıçak kemiğe dayandı. Aldığımız karar sonucu, yönetim kurulumuz saat 16:00 TFF'ye bir ziyarette bulunma kararı almıştır. Bunların detaylar başkanımız tarafından paylaşılacak." ifadelerini kullandı.

"OFSAYTIMSI, ELİMSİLERİN ALTINDA KALACAKSINIZ"

Tartışmalar devam ederken Fenerbahçe resmi sosyal medya hesabından da bir video paylaşıldı. Ali Palabıyık'ın verdiği tartışmalı kararlarının olduğu videoya, "Ofsaytımsı, elimsilerin altında kalacaksınız" notu düşüldü.

İşte Fenerbahçe'nin resmi hesabından yapılan o paylaşım;