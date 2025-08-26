Beyza Nur Akgül, Avrupa Üniversiteler Karate Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazandı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrencisi Beyza Nur Akgül, Polonya'nın Varşova kentinde düzenlenen 2025 Avrupa Üniversiteler Karate Şampiyonası'nda önemli bir başarıya imza attı. 145 üniversiteden 326 sporcunun katılım gösterdiği şampiyonada finale yükselen Akgül, Avrupa ikinciliğini elde ederek gümüş madalya kazandı. Akgül, MCBÜ adına Avrupa Üniversiteler Karate Şampiyonası'nda madalya kazanan ilk sporcu olma unvanını da elde etti.

MCBÜ Karate Takımı genel sıralamada 17. sırada yer alırken, takım sporcularından Kübra Yazıcı, Nurbade Büber ve Gülçin Akyıldız da turnuvada çeyrek finale yükselerek üniversiteyi başarıyla temsil etti.

Karate Takımı Antrenörü Prof. Dr. Pınar Güzel Gürbüz, elde edilen başarının ardından yaptığı açıklamada, "Bu önemli başarıda emeği geçen başta Rektörümüz Prof. Dr. Rana Kibar olmak üzere, sürecin her aşamasında desteklerini esirgemeyen akademik ve idari kadromuza teşekkür ederiz. Manisa Celal Bayar Üniversitesi olarak sporun her alanında, ulusal ve uluslararası başarıların devamı için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi.