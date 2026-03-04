Kocaelispor: 1-0

BEYOĞLU Yeni Çarşı, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4'üncü ve son hafta maçında konuk ettiği Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.30'da başlayan mücadelede hakem Melih Aldemir düdük çaldı. Aldemir'in yardımcılıklarını Uğur Sarı ve Kurtuluş Aslan yaptı.

Karşılaşmaya Beyoğlu Yeni Çarşı; Beytullah Buğra İpek, Emir Terzi, Ali Keten, Burak Yamaç, Ali Eren İyican, Alhan Kurtoğlu, Alperen Yılmaz, Eren Büyükbaş, Mustafa Kaçan, Arda Çeşmebaşı, Bartu Albay ilk 11'i ile çıktı. Konuk ekip Kocaelispor ise Serhat Öztaşdelen, Samet Yalçın, Dijksteel, Smolcic, Haidara, Rivas, Keita, Nonge, Churlinov, Tayfur Bingöl ve Furkan Gedik ilk 11'i ile sahada yer aldı.

Mücadelenin ilk 20 dakikasında iki takım da gol pozisyonu üretmekte zorlandı. 36'ncı dakikada Kocaelispor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Haidara'nın yaptığı ortada Burak araya girerek topu uzaklaştırdı. 38'inci dakikada ise yine sol kanattan Churlinov'un ön direğe gönderdiği ortada Alperen kademeye girerek tehlikeyi önledi. Bu iki pozisyon dışında ilk yarıda önemli bir gol fırsatı yaşanmadı ve devre 0-0 sona erdi.

49'uncu dakikada Kocaelispor'da Rivas, orta alanda gelişen Beyoğlu Yeni Çarşı atağında Mustafa Kaçan'a yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü. 51'inci dakikada pozisyon potansiyel kırmızı kart ihtimaliyle VAR incelemesine alındı. 52'nci dakikada VAR uyarısı sonrası hakem, Rivas'ın sarı kartını iptal ederek doğrudan kırmızı kart gösterdi. Müdahale 'savunmadaki son adam' değerlendirmesiyle cezalandırıldı ve Kocaelispor 10 kişi kaldı. Beyoğlu Yeni Çarşı 57'nci dakikada öne geçti. Sağ taraftan gelişen atakta Emir Terzi'nin pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Alhan Kurtoğlu yaptığı vuruşta fileleri havalandırdı: 1-0. Mücadelede başka gol sesi çıkmadı. Beyoğlu Yeni Çarşı, konuk ettiği Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı