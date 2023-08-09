Beyoğlu Belediyesi Spor Tesislerinden 100 Binden Fazla Kişi Faydalanıyor

Beyoğlu Belediyesine ait spor tesislerinde yıl boyunca 100 binden fazla kişi faydalanıyor. İlçe sakinlerinin sağlığını korumak ve yaşam kalitelerini artırmak amacıyla sportif faaliyetler hizmete sunuluyor. Tesislerde futbol, basketbol, masa tenisi, satranç ve badminton gibi birçok aktivite gerçekleştiriliyor. Amatör spor kulüplerine malzeme yardımı yapılırken, okulların sportif aktivitelerine de destek veriliyor. Yaz aylarında ise okulların bahçelerine portatif yaz havuzları kuruluyor. Ayrıca Kefken Çevre Yaz Kampı ve Yelken Okulu gibi projelerle gençlere spor eğitimi ve etkinlikleri sunuluyor.

Beyoğlu Belediyesine ait spor tesislerinden yıl boyunca 100 binden fazla kişi faydalanıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçe sakinlerinin sağlığını korumak ve yaşam kalitelerini artırmak amacıyla 7'den 70'e herkesin katılım sağlayabileceği sportif faaliyetler hizmete sunuldu.

İlçedeki Okmeydanı Fetih Spor Tesisi, Piyalepaşa Spor Tesisi, Sütlüce Spor Tesisi, Emirefendi Spor Tesisi, Hasköy Spor Tesisi ve Çıksalın Spor Tesisi'nde futbol ve basketbol sahası, masa ve ayak tenisi, satranç ve badminton başta olmak üzere birçok sportif aktivite gerçekleştiriliyor.

İlçede faaliyet gösteren amatör spor kulüplerinin dönüşümlü olarak antrenmanlarını yapabildiği tesislerdeki halı sahalardan gençler de ücretsiz olarak faydalanıyor.

Amatör spor kulüplerine her yıl düzenli olarak malzeme yardımı yapan Beyoğlu Belediyesi, ilçedeki okulların sportif aktivitelerine de destek oluyor.

Her yıl yaz aylarında ilçenin farklı noktalarındaki okulların bahçelerine portatif yaz havuzları kuruluyor.

Beyoğlu Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğinde hayata geçirilen proje ile yaz tatiline giren çocuklar sıcak havada serin suyun tadını çıkartıyor.

" Beyoğlu'nda Yüzme Bilmeyen Kalmasın" sloganıyla kurulan yaz havuzlarında yüzme bilmeyen 7-11 yaş arası çocuklara da uzman antrenörler tarafından yüzme eğitimi veriliyor. Portatif yaz havuzlarından her yıl yaklaşık 3 bin öğrenci faydalanıyor.

Kefken Çevre Yaz Kampı her yıl on binlerce genci ağırlıyor

Beyoğlu Belediyesinin Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki Kefken Çevre Yaz Kampı her yıl on binlerce genci ağırlıyor.

Sportif ve sanatsal etkinliklerin düzenlendiği kampta, futbol, voleybol, geleneksel çocuk oyunları, basketbol, yüzme, badminton, masa tenisi ve satranç branşları bulunuyor.

Kamp içinde ayrıca, öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirmesi için orman içi minyatür oyun alanları, futbol sahası, yüzme havuzu, voleybol, basketbol ve badminton sahaları ile amfi tiyatro yer alıyor.

Beyoğlu Belediyesi Yelken Okulu'nda eğitimler aralıksız devam ediyor

Yelken sporunu gençlere sevdirmek ve Haliç'i yelken sporunun merkezi yapmak amacıyla kurulan Beyoğlu Belediyesi Yelken Okulu'nda eğitimler aralıksız devam ediyor.

Hasköy sahilde hizmet veren Yelken Okulu'nda 7-14 yaş arası çocuklara yıl boyunca ücretsiz yelken eğitimi veriliyor.

Alanında uzman eğitmenler tarafından verilen teorik eğitimlerin uygulamaları, Haliç'te Optimist ve Laser sınıfı teknelerle gerçekleştiriliyor.

Eğitimleri başarılı bir şekilde tamamlayan yelkencilere profesyonel yelken sporcusu olma imkanı sunuluyor.

Beyoğlu, yelken okulu eğitimlerin yanı sıra her yıl düzenlenen Haliç Yelken Yarışlarına da ev sahipliği yapıyor. Yarışlara Beyoğlu Belediyesi Yelken Kulübü başta olmak üzere birçok kulüpten yüzlerce genç sporcu katılıyor.

Beyoğlu Belediyesi, yaz ve kış spor okullarında futbol, basketbol, voleybol, masa tenisi, okçuluk, satranç, yelken ve yüzme gibi birçok alanda yaklaşık 30 bin kişiye hizmet veriyor.

"Sporun her alanında hizmet sunuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, belediye olarak sporun her alanında hizmet sunduklarını belirterek, "Her yıl yaklaşık 100 bini aşkın vatandaşımız bu imkanlardan faydalanıyor. Bu başarının sırrı tabi ki gençlerimizdir. Çünkü gençlerimizin fikirlerine çok önem veriyoruz ve her fırsatta onlarla buluşarak spor alanında yapılabilecek yeni yatırımlarla ilgili fikirlerini alıyoruz. Bu şekilde eksikleri tespit ederek tamamlıyoruz."