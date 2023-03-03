Beşiktaşlı ünlü şarkıcı Murat Boz, Fenerbahçe taraftarına verilen yasağa isyan etti

Ünlü şarkıcı Murat Boz'dan Fenerbahçe taraftarının Kayserispor maçına alınmamasıyla ilgili bir paylaşım geldi. Beşiktaşlı olduğu bilinen Murat Boz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin en köklü kulüplerinden biri olan Fenerbahçe ve taraftarları ortada bir suç yokken bu şekilde cezalandırılamaz. Eleştiri ve protesto temel demokratik bir haktır." ifadelerine yer verdi.