Beşiktaşlı ünlü şarkıcı Murat Boz, Fenerbahçe taraftarına verilen yasağa isyan etti
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Ünlü şarkıcı Murat Boz'dan Fenerbahçe taraftarının Kayserispor maçına alınmamasıyla ilgili bir paylaşım geldi. Beşiktaşlı olduğu bilinen Murat Boz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin en köklü kulüplerinden biri olan Fenerbahçe ve taraftarları ortada bir suç yokken bu şekilde cezalandırılamaz. Eleştiri ve protesto temel demokratik bir haktır." ifadelerine yer verdi.
Fenerbahçe taraftarının başvurusu üzerine alınan Kayseri'deki deplasman yasağı için yürütmenin durdurulması kararı, itiraz üzerine iptal edildi. Fenerbahçe seyircisi deplasmandaki mücadelede yer alamayacak.
MURAT BOZ'DAN DESTEK PAYLAŞIMI
Spor Toto Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin hafta sonu oynanacak Kayserispor mücadelesine alınmaması nedeniyle bir paylaşımda ünlü şarkıcı Murat Boz'dan geldi. Başarılı şarkıcı yaptığı paylaşımda sarı-lacivertlilere destek çıktı.
"BU YANLIŞTAN ACİLEN DÖNÜLMELİDİR"
Ünlü şarkıcı yaptığı paylaşımda, "Kayserispor-Fenerbahçe maçına Fenerbahçe taraftarını alınmayacak. Türkiye'nin en köklü kulüplerinden biri olan Fenerbahçe ve taraftarları ortada bir suç yokken bu şekilde cezalandırılamaz. Eleştiri ve protesto temel demokratik bir haktır. Bu yanlıştan acilen dönülmelidir. Anlamak, algılamak mümkün değil." ifadelerine yer verdi.
İşte Murat Boz'un yaptığı o paylaşım;