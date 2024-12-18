Beşiktaşlı Futbolculara Doping Ceza

Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen son olarak Karagümrük forması giyen Emirhan Delibaş ve Berkay Vardar'a dopingden dolayı 4 yıl futboldan men cezası verildi.

Fatih Karagümrük'ün 27 Ağustos'ta sözleşmelerini feshettiği ve bonservisleri elinde bulunan Emirhan Delibaş ve Berkay Vardar, konuyla ilgili sosyal medya hesaplarından ortak bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Bugün, kariyerimiz ve kişisel hayatımız adına oldukça hassas bir durumu sizlerle paylaşma zorunluluğu hissediyoruz. Sezon başında yapılan rutin doping testi sonuçlarının pozitif çıkması (A ve B örneklerinin pozitif çıkması) hem bizi hem de sevenlerimizi derinden üzdü. Bu durumun spor kariyerimize ve itibarımıza gölge düşürecek bir mesele olduğunun bilincindeyiz. Ancak, tüm kalbimizle belirtmek isteriz ki, bu sonuç bizim bilgimiz ve kontrolümüz dışında gelişmiş bir olayın sonucudur. Konuyu detaylı şekilde araştırdığımızda, şahsımıza özel olarak çalışan bireysel antrenörümüzün (T.K. isimli şahıs) bizim haberimiz olmadan uyguladığı bir tedavi yöntemi sırasında yasaklı bir maddenin kullanıldığını öğrendik. Bu madde, bize yapılan bir enjeksiyon yoluyla vücudumuza girmiştir. Bahsi geçen madde ve kullanım amacı hakkında hiçbir bilgimiz olmadığı gibi, bu durum, güven duyduğumuz ve birçok profesyonel oyuncuyla çalıştığını düşündüğümüz bir kişi tarafından gerçekleştirilmiş olması nedeniyle bizim için büyük bir hayal kırıklığıdır. Bu olayla ilgili olarak, gerekli hukuki süreçleri başlattığımızı ve gelinen aşamada T.K. isimli şahıs hakkında da gerekli suç duyurularını ve maddi/manevi tazminat davalarını açacağımızı belirtmek isteriz. Adaletin yerini bulması ve tüm gerçeklerin ortaya çıkması için gereken her türlü iş birliğini sağlıyoruz ve bu süreci şeffaf bir şekilde yürütüyoruz.

Hayatımız boyunca her zaman emeğin, disiplinin ve adil mücadelenin önemine inanmış insanlar olduk. Sahadaki tüm başarılarımız, alın terimizle kazanılmıştır; haksızlığa ya da adaletsizliğe müsamaha göstermeyiz. Yaşanan bu talihsiz olay, bizim için büyük bir ders niteliğindedir ve gelecekte çok daha dikkatli olmamız gerektiğini bir kez daha göstermiştir. Bizi tanıyanlar, karakterimize ve spor anlayışımıza olan inançlarını hiçbir zaman kaybetmedi. Bu zor süreçte yanımızda olan ve bize güvenen herkese gönülden teşekkür ediyoruz. Adımızın tamamen aklanacağına olan inancımız tamdır ve bu süreç sona erdiğinde tekrar yalnızca başarılarımızla anılacağımızı biliyoruz" denildi. - İSTANBUL