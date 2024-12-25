Beşiktaşlı futbolcudan Başkan Hüseyin Yücel'e olay yaratacak sözler

Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın istifasının ardından başkanlık koltuğuna oturan ve pazar günü yapılacak seçimde de aday olan Hüseyin Yücel'in eleştirdiği Arthur Masuaku, Yücel'e çok konuşulacak bir karşılık verdi.

"HERKES ÖNÜNE BAKMALI"

Başkan Hüseyin Yücel ve ekibini suçlayan Masuaku, "Başkan ekranlara çıkıp ismimi vererek beni hedef gösterdi. Bu kabul edilebilir durum değil. Evet iyi değiliz. Ancak bütün suçu bana yüklemesi kendi sorumluluğunu üstünden kaldırmaz. Herkes önüne bakmalı. Böyle bir ortamda daha fazla kalmak istemiyorum" çıkışında bulunup ayrılma isteğini ifade etti.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLECEK

Takımla tüm bağları kopan Masuaku'nun ara transfer döneminde sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedilmesi bekleniyor. Demokratik Kongolu futbolcu, yaşanan bu gelişmelerin ardındanHaziran 2025'de bitecek kontratını beklemeden takımdan ayrılma kararı aldı. Tecrübeli sol bek hem ayrılık görüşmeleri yapması hem de kendisine kulüp bulması için menajerini İstanbul'a çağırdı.

TARAFTARLAR MASUAKU'YA TEPKİLİ

Masuaku, uzunca bir süredir siyah-beyazlı taraftarlar tarafından eleştiriliyor. 31 yaşındaki futbolcu, son oynanan Alanyaspor maçında da oyuna girerken ve top ayağına her geldiğinde taraftarlarca ıslıklarla protesto edilmişti.

HÜSEYİN YÜCEL NE DEMİŞTİ?

Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel, ilk olarak " Arthur Masuaku'ya benim de çok tepkim var. Maaşların geciktiği dönemde kulübe tek ihtar çeken futbolcudur kendisi" demişti. Yücel, Masuaku'nun Alanyaspor maçında protesto edilmesiyle ilgili olarak da "Oyuna girmesi hataydı. Çok ciddi tepki oldu ve takımın dengesi bozuldu. Kazanabileceğimiz maçta kayıp yaşadık. Taraftarı haksız bulmuyorum" diyerek Masuaku konusunda tutumunu devam ettirdi.

MASUAKU'NUN BEŞİKTAŞ KARİYERİ

Beşiktaş 2022-23 sezonunda kiralık olarak forma giyen Arthur Masuaku'nun 17 Nisan 2023'te West Ham United'dan 2 milyon euro'ya bonservisini almış oyuncuyla da 1.2 milyon euro'dan 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Beşiktaş'ta bu sezon 23 maçta forma giyip 1 gol, 5 asiste imza atan Demokratik Kongolu futbolcu 2.5 yılda ise siyah beyazlı forma ile 84 resmi maça çıkıp 3 gol, 13 asistle 16 gole direkt katkı verdi. Masuaku bu süreçte 1 Süper Kupa, 1 de Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı.