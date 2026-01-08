Beşiktaşlı Emirhan Topçu, sezonun ilk yarısındaki Fenerbahçe derbilerini unutamıyor Açıklaması

Beşiktaşlı futbolcu Emirhan Topçu, sezonun ilk yarısında Süper Lig'de ve Türkiye Kupası grup aşamasında oynadıkları Fenerbahçe derbilerini unutamadığını söyledi.

Siyah-beyazlı futbolcu, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarını sürdürdükleri Belek'te AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Devre arası kampında günde çift idman yaptıklarını belirten 25 yaşındaki oyuncu, "Yorucu, tempolu antrenmanlar yapıyoruz. Çünkü bizim için ligin ilk devresi çok da iyi geçti sayılmaz. Kötü oynayıp da kötü yerde bitirdiğimizi düşünmüyorum. İyi oynadık ama şanssızlıklar oldu. Hatalar, talihsizlikler oldu ve o yüzden çok da istediğimiz yerde ilk devreyi kapatamadık. Hepimiz çok çalışıyoruz. İkinci devreye istediğimiz gibi girip istediğimiz gibi sezonu kapatmak istiyoruz." diye konuştu.

Kötü futbol oynamadıklarını anlatan Emirhan Topçu, "İlk devrede hücumda savunmaya göre daha iyiydik. Savunmadaki bireysel hatalardan dolayı çok gol yedik. Benim de hatalarım var. Takım arkadaşlarımın da var. Gol ararken, gol atmaya çalışırken bir anda kontrataklardan da gol yedik. Performansımıza ne iyi, ne kötü diyebilirim. Hatalardan dolayı çok puan verdik ve bu hataların önüne geçmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Kupadaki Fenerbahçe derbisi en mutlu olduğum maç"

Emirhan, Fenerbahçe ile ligde ve kupada oynadıkları derbilerin en mutlu olduğu ve en üzüldüğü maçlar olarak dile getirdi.

Siyah-beyazlı futbolcu, "Bu sezon en üzüldüğün ve en mutlu olduğun maçlar hangileriydi?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Fenerbahçe ile oynadığımız iki maç. 2-0'dan 3-2 yenildiğimiz Fenerbahçe maçı en üzüldüğüm maç oldu. Fenerbahçe ile kupada son oynadığımız maç ise en mutlu olduğum maç oldu. Devreyi motive olarak kapattık. Bu, kampa yansıdı. İyi motive olduk. Kampta güzel vakit geçiriyoruz. Herkes gülüyor, eğleniyor. O maç olmasaydı da bizim en iyi şekilde devreye girmemiz lazımdı."

"Beşiktaş'ın puan kaybetme gibi bir lüksü yok"

Emirhan Topçu, ligde bulundukları konum açısından hata yapma lükslerinin olmadığını belirtti.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Alanyaspor maçıyla göreve başladığını hatırlatan Emirhan, şunları kaydetti:

"Daha ilk maçta hangi teknik adam kendi oyun felsefesini gösterebilir ki? Mağlup olduk. Sonrasında 1-2 maç da hocalık değildi. Biraz bocaladık, hatalar oldu ama sonrasında oyunumuz gelişti. Hocamız kendi oyun felsefesini bize aktarabildi, antrenmanlarda bunlara çalıştık. Hücumda ve savunmada iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Teknik direktör değişikliği bize iyi geldi. Puan olarak da bu etki yaptı. Hatta birkaç maç üst üste iyi gittik. Beşiktaş, bizim kulübümüz. Bulunduğumuz konum açısından hatalara yer yok. Hata oldukça puan kaybı yaşanır. Beşiktaş'ın da puan kaybetme gibi bir lüksü yok. Elimizden geldiğince puan kaybetmemeye çalışıyoruz."

"Hakem hataları demeyeceğim çünkü kimsenin umursadığı yok"

Siyah-beyazlı oyuncu, ilk yarıda büyük maçlarda skoru koruyamamalarının nedenini "şanssızlık" olarak açıkladı.

Sezonun ilk devresinde büyük maçlarda iyi performans gösterdiklerini anlatan Emirhan, "Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarında öne geçtik. Kırmızı kartlar oldu. 'Hakem hatası' demeyeceğim çünkü kimsenin umursamadığı bir şey olmaya başladı. Kırmızı kartlara bireysel hatalarımız diye bakıyoruz. Kimse kırmızı kart görmek istemez ama bazen çok basit çalındığı için o kırmızı kart bütün maçı etkiliyor. Fenerbahçe maçında da bunu gördük. Trabzonspor maçında da gördük. Trabzon deplasmanında 1 puan almak güzel gözükse de aslında işe yaramadı. Çünkü orada 3-1 öndeydik. İyi futbol oynadık. Skor da üretiyoruz ama bir türlü bu hataların ve kartların önüne geçemedik." değerlendirmesinde bulundu.

"Biz hata yapıyoruz ki taraftarımız tepki gösteriyor"

Emirhan Topçu, takım olarak hata yaptıkları için siyah-beyazlı taraftarların tepki gösterdiğini söyledi.

Beşiktaşlı futbolseverlerden övgüyle bahseden Emirhan, şunları kaydetti:

"Ne kadar büyük bir taraftara sahip olduğumuzu herkes biliyor. Onlar bizim arkamızda olduğu zaman biz daha mutlu ve daha motive oluyoruz ama onlar sitem ettiği zaman, tepki gösterdiği zaman da bunlara alışmamız gerekiyor. Birileri ayrılır, futbolcular gelir ve gider. Hocalar gelir ve gider ama onlar hep kalır. Bunu taraftarlarımız da biliyor. Onlar arkamızda olduğu zaman bizi daha güçlü hissediyoruz. Tepki gösterdikleri zaman da bunu normal karşılamaktan başka bir seçeneğimiz kalmıyor. Taraftarlarımızı çok seviyoruz. Biz hata yapıyoruz, yanlış yapıyoruz ki taraftarımız tepki gösteriyor. Onlar da haklı, biz de bazı konularda haklıyız. Bir aile olduğumuz için kimsenin kimseye küslüğü, dargınlığı olduğunu düşünmüyorum."

"2-3 hayalim varsa ilki Dünya Kupası'nda oynamak"

Beşiktaşlı oyuncu, milli takımla Dünya Kupası'nda boy göstermek istediğini dile getirdi.

Dünya Kupası'nda ay-yıldızlı formayla oynamak istediğini anlatan Emirhan Topçu, "Bizim milli takımda gerçekten çok yetenekli ve inanılmaz oyuncular var. Avrupa'daki oyuncuları, Türkiye'deki oyuncuları görüyoruz. Dünya Kupası'nı daha önce almış takımlardan hiçbir farkının olduğunu düşünmüyorum. Ben her türlü rekabetin içinde olmak isterim. Elimden geldiğince en iyisini yapmaya çalışıyorum. İnşallah milli formayla beni izlersiniz, ben de Dünya Kupası'nda kendimi görmeyi çok istiyorum. Milli takımın başarı elde edeceğini düşünüyorum. Hayatımda 2-3 tane hayalim varsa ilki Dünya Kupası'nda oynamak." diye konuştu.

Emirhan, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile son olarak yılbaşında konuştuklarını da sözlerine ekledi.

"Rize şehrini özlüyorum"

Emirhan Topçu, Rize'nin yemeklerini hiçbir yere değişmeyeceğini aktardı.

Tatile çıkmak için zamanlarının pek olmadığını belirten deneyim savunma oyuncusu, "Rize şehrini özlüyorum. İzin olduğunda başka bir yere gideceksem bile ilk Rize'ye uğruyorum. 1-2 gün orada vakit geçirip, ailemi görüp, ondan sonra bir yere gidiyorum, özlüyorum. Merkezi inanılmaz küçük bir şehir. Ben bir ilçesinde kalıyorum. Ormanları, çevreyi, aileni özlüyorsun. İster istemez insan memleketini özler. Ben yemek yemeyi de çok severim. Rize'nin yemeklerini hiçbir yere değişmem. Bazen bunun için gidiyorum. Kara lahana dolması değil de lahana çorbasını severim, güzeldir. Kavurması, fasulyesi, lahanası inanılmazdır. Eğer siz de giderseniz direkt onları yiyebilirsiniz." ifadelerini kullandı.