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Beşiktaş'ın Avrupa Ligi fikstürü belli oldu

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi fikstürü belli oldu
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UEFA Avrupa Ligi'nde 2026-2027 sezonunun lig etabında mücadele edecek olan temsilcimiz Beşiktaş'ın fikstürü belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi 2026-2027 sezonunun lig etabı kura çekimine 4. torbadan katılan Beşiktaş'ın fikstürü belli oldu.

BEŞİKTAŞ'A ZORLU RAKİPLER

Vincenzo Italiano önderliğindeki Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde Bayer Leverkusen (D) Marsilya, Celtic (D) Union SG, Omonia (D) Crystal Palace, Hoffenheim (D) ve Hapoel Beer Sheva ile eşleşmişti. Siyah-beyazlıların Avrupa Ligi'ndeki fikstürü belli oldu.

Beşiktaş'ın maç takvimi şu şekilde:

  • 17 Eylül 2026 - 21.00 Beşiktaş-Marsilya
  • 15 Ekim 2026 - 21.00 Hoffenheim-Beşiktaş
  • 22 Ekim 2026 - 21.00 Beşiktaş-Crystal Palace
  • 5 Kasım 2026 - 21.00 Celtic-Beşiktaş
  • 26 Kasım 2026 - 18.45 Beşiktaş-Hapoel Beer Sheva
  • 10 Aralık 2026 - 21.00 Bayer Leverkusen-Beşiktaş
  • 21 Ocak 2027 - 18.45 Beşiktaş-Union Saint-Gilloise
  • 28 Ocak 2027 - 21.00 Omonia-Beşiktaş
Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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