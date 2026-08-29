Beşiktaş'ın Avrupa Ligi fikstürü belli oldu

UEFA Avrupa Ligi 2026-2027 sezonunun lig etabı kura çekimine 4. torbadan katılan Beşiktaş'ın fikstürü belli oldu.

BEŞİKTAŞ'A ZORLU RAKİPLER

Vincenzo Italiano önderliğindeki Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde Bayer Leverkusen (D) Marsilya, Celtic (D) Union SG, Omonia (D) Crystal Palace, Hoffenheim (D) ve Hapoel Beer Sheva ile eşleşmişti. Siyah-beyazlıların Avrupa Ligi'ndeki fikstürü belli oldu.

Beşiktaş'ın maç takvimi şu şekilde: