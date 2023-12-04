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Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz Uçar: Galibiyetle Başlamak Yönetim Adına Çok Keyifli Olur

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Beşiktaş Kulübü'nün efsane futbolcularından ve yeni yönetim kurulu üyelerinden Feyyaz Uçar, yeni yönetim için keyifli bir başlangıç olacağını belirterek, galibiyetle başlamayı umduklarını söyledi. Uçar, seçim sürecinin Beşiktaş'a yakışır bir şekilde geçtiğini ve camianın birliğini gösterdiğini ifade etti.

Feyyaz Uçar : Derbi galibiyetiyle başlamak yönetim adına çok keyifli olur

Metin ARSLANCAN - Ali DANAŞ/İSTANBUL, (DHA) ? Beşiktaş Kulübü'nün efsane futbolcularından ve siyah-beyazlı kulübün yeni yönetim kurulu üyelerinden Feyyaz Uçar, "Çok keyifli bir başlangıç olacak bu yönetim için. Elimizden geleni yapacağız. Gerisi futbolcu arkadaşlarımıza kalacak. Bir galibiyetle başlamak yönetim adına çok keyifli olur" dedi.

Beşiktaş Kulübü'nde dün gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda siyah-beyazlı kulübün 35'inci başkanı Hasan Arat oldu. Yeni Başkan Hasan Arat'ın yönetim kurulu listesinde bulunan Feyyaz Uçar, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Çok mutlu ve gururlu olduklarını aktaran Uçar, "Oy vermek için uzun süre dışarıda bekleyenler, burada bekleyenler ve neticesinde Beşiktaş camiasının üyelerinin iradesini koyması... Finalde de güzel bir farkla Hasan Arat kazandı. Demek ki camia gerçekten Hasan Arat'a bu görevi layık gördü. Biz de onun teveccühü ile bazı görevlere geldik. İnşallah hep birlikte öncelikli olarak camiadaki birlik ve beraberliği sağlayarak, bunu da takımla birleştirerek o güzel havaları, güzel günleri yakalayarak eskisinden daha iyi olmak adına iyi şeyler yapacağız. Emin olun Beşiktaş adına zaman içerisinde çok daha güzel şeyler olacak" ifadelerini kullandı.

"SEÇİM BEŞİKTAŞ'A YAKIŞIR BİÇİMDE OLDU"

Seçim atmosferine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Uçar, "Seçim Beşiktaş'a yakışır biçimde oldu. Oy kullanma işleminin tamamlanmasından sonra iki adayın üyelerinin karşılıklı destek veren mesajları, birlikte yaptıkları sloganlar... Bu Beşiktaş'ın birliğidir, güzelliğidir. Daha önceki kongrelerde bilmiyorum ne kadar oldu ama bu kongre Beşiktaş'a yakıştı. Katılan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"DERBİ GALİBİYETİYLE BAŞLAMAK YÖNETİM ADINA ÇOK KEYİFLİ OLUR"

Beşiktaş Futbol A Takımı ile buluşacaklarını aktaran Feyyaz Uçar, Süper Lig'in 15'inci haftasındaki derbi maçta Fenerbahçe ile yapacakları maça dair de değerlendirmelerde bulundu.

Siyah-beyazlı takım için ellerinden geleni yapacaklarını ifade eden Uçar, "Başkanımızla bir araya geleceğiz. Öncelikli olarak takımla buluşmamız lazım. Bir kucaklaşmamız lazım. Onlara neler yapacaklarını, neler yapabileceklerini anlatmak lazım. Derbi maçının olması daha da bir güzelliği bu işin. Çok keyifli bir başlangıç olacak bu yönetim için. Elimizden geleni yapacağız. Gerisi futbolcu arkadaşlarımıza kalacak. Galibiyetle başlamak yönetim adına çok keyifli olur" şeklinde konuştu.

"ONLARA BOYNUMUZ KILDAN İNCE"

Seçim günü üyeler ve taraftarlarla sık sık objektiflere poz veren Feyyaz Uçar, "Cep telefonunun icadından sonra hayatımda ilk defa bu kadar fotoğraf çektirdim. Hiç önemli değil. Buraya çok uzaktan gelen Beşiktaşlılar vardı, onlar için bir fotoğraf çektirmek nedir ki? Onlara boynumuz kıldan ince" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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