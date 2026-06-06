Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları için 27 Haziran'da toplanacak

Beşiktaş Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları için 27 Haziran Cumartesi günü toplanacak.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında 27 Haziran Cumartesi günü BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya gelecek. Beşiktaş Futbol Takımı, yeni sezonun ilk antrenmanını ise 28 Haziran Pazar günü gerçekleştirecek.

Siyah-beyazlılar, yurt dışı hazırlık kampı için 1 Temmuz Çarşamba günü Slovakya'ya hareket edecek.