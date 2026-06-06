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Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları için 27 Haziran'da toplanacak

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Beşiktaş Futbol Takımı, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına 27 Haziran'da BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde başlayacak. İlk antrenman 28 Haziran'da yapılacak, ardından 1 Temmuz'da Slovakya kampına gidilecek.

Beşiktaş Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları için 27 Haziran Cumartesi günü toplanacak.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında 27 Haziran Cumartesi günü BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya gelecek. Beşiktaş Futbol Takımı, yeni sezonun ilk antrenmanını ise 28 Haziran Pazar günü gerçekleştirecek.

Siyah-beyazlılar, yurt dışı hazırlık kampı için 1 Temmuz Çarşamba günü Slovakya'ya hareket edecek.

Kaynak: AA / Can Öcal
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