Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları için 27 Haziran'da toplanacak
Beşiktaş Futbol Takımı, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına 27 Haziran'da BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde başlayacak. İlk antrenman 28 Haziran'da yapılacak, ardından 1 Temmuz'da Slovakya kampına gidilecek.
Beşiktaş Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları için 27 Haziran Cumartesi günü toplanacak.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında 27 Haziran Cumartesi günü BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya gelecek. Beşiktaş Futbol Takımı, yeni sezonun ilk antrenmanını ise 28 Haziran Pazar günü gerçekleştirecek.
Siyah-beyazlılar, yurt dışı hazırlık kampı için 1 Temmuz Çarşamba günü Slovakya'ya hareket edecek.
Kaynak: AA / Can Öcal