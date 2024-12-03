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Beşiktaş yeni başkanını seçiyor

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Beşiktaş yönetim kurulu, kötü gidişata son veremeyen futbol takımı için olağanüstü seçim kararı aldı. Siyah-beyazlılar, 29 Aralık Pazar günü yeni başkanını seçecek.

Süper Lig'de Hatayspor ile berabere kalarak kötü gidişata son veremeyen Beşiktaş'ta önemli gelişmeler yaşanıyor. Hüseyin Yücel başkanlığındaki yönetim kurulu, salı günü olağanüstü toplandı. Bu toplantıda olağanüstü seçim kararı çıktı.

OLAĞANÜSTÜ KONGRE KARARI ALINDI

Siyah-beyazlı camia, 30 gün içinde yapılacak seçimde yeni başkanını seçecek. 3 Aralık 2023'te olağanüstü kongreyle seçilen yönetim, tam 1 yıl sonra olağanüstü kongre kararı aldı. Beşiktaş'ta böylelikle peş peşe iki kez olağanüstü genel kurula gidilmiş oldu. Beşiktaş, 29 Aralık Pazar günü yeni başkanını seçecek.

Siyah-beyazlı camia 30 gün içinde yapılacak seçimde yeni başkanını seçecek. Kulüpten yapılan açıklamada "Başkanımız Sayın Hüseyin Yücel, bu akşam saat 17.30'da Tüpraş Stadyumu Basın Toplantı Odası'nda açıklamalarda bulunacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş yeni başkanını seçiyor
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMustafa Aydogan:

Birazdan ilgisi ve bilgisi olmayan Türkiye milleti, her konuda olduğu gibi bu konuda da yine gelip boş boş yorum yapacak.

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Haber YorumlarıAliya:

Fikret Orman gelir inşaallah

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Haber YorumlarıBeşiktaşlı:

Futbolu iki sene yasaklayın Türkiye’de, yoksa kanser edecek bu Beşiktaş bizi

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