Trabzonspor ile Beşiktaş 142. randevuda

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Daha önceki 141 müsabakanın 57'sini Beşiktaş kazanırken, Trabzonspor ise 48 galibiyet aldı. Maça Beşiktaş taraftarları alınmayacak.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yarın Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek Trabzonspor ile Beşiktaş, tüm kulvarlarda 142. kez rakip olacak. Geride kalan müsabakalarda siyah-beyazlıların 57'ye 48 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yarın saat 20.00'de Trabzonspor'a konuk olacak. Ligde geride kalan 15 haftada siyah-beyazlılar, 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucu topladığı 25 puanla 5. sırada yer alırken, bordo-mavililer ise 10 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyetle hanesine 34 puan yazdırdı ve haftaya 2. basamakta giriş yaptı.

142. randevu

Beşiktaş ile Trabzonspor, tarihlerinde 142. kez karşı karşıya gelecek. İstanbul ekibi, oynanan 141 mücadelede 57 galibiyet alırken, Karadeniz temsilcisi ise 48 kez kazanan taraf oldu. 36 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı. Bu süreçte siyah-beyazlılar 195, bordo-mavililer de 160 kez gol sevinci yaşadı.

Ligde 105. kez rakipler

İki takım, ligde 105. kez rakip olacak. Geride kalan 104 karşılaşmada siyah-beyazlı takımın 39'a 37 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. 28 mücadelede ise taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı. Beşiktaş'ın attığı 147 gole, Trabzonspor 120 golle karşılık verdi. İki takım arasında geçtiğimiz yıl oynanan müsabakalarda Kartal, İstanbul'da 2-1 galip gelirken, Trabzon'da oynanan maç 1-1 berabere sonuçlandı.

Trabzonspor'a karşı son 4 maçı kaybetmedi

Siyah-beyazlı takım, bordo-mavili ekibe karşı oynadığı son 4 müsabakadan 3 galibiyet, 1 beraberlik çıkarmayı başardı. Ligdeki son 3 maçta rakibinden 7 puan alan İstanbul temsilcisi, 2023-2024 sezonunda oynanan Türkiye Kupası finalinde bordo-mavilileri 3-2 yenerek kupayı müzesine götürmüştü.

Beşiktaş, Trabzonspor'a son olarak 17 Eylül 2023'te Trabzon'da oynanan mücadelede 3-0'lık skorla kaybetti.

Kartal, ilk 7 sıradaki takımlara diş geçiremedi

Beşiktaş, ligde ilk 7 sırada yer alan takımlara karşı oynadığı müsabakalarda galibiyet alamadı. Siyah-beyazlılar bu süreçte sahasında Fenerbahçe'ye 3-2, deplasmanda Göztepe'ye 3-0 mağlup olurken; iç sahada Samsunspor ile 1-1, Gaziantep FK ile 2-2, deplasmanda ise Galatasaray'la 1-1 berabere kaldı. Sergen Yalçın'ın öğrencileri bu maçlarda rakip fileleri 6 kez havalandırırken kalesinde de 10 gol gördü.

Kartal'da 4 oyuncu eksik

Siyah-beyazlılarda tedavi süreçleri devam eden Necip Uysal ve Mustafa Hekimoğlu'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Cengiz Ünder ile Jota Silva, Karadeniz temsilcisi karşısında forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ta takımla çalışmaya başlayan Rafa Silva'nın ise oynayıp oynamayacağı, yapılacak son antrenmanın ardından teknik ekip tarafından karar verilecek.

Uduokhai sınırda

Siyah-beyazlılarda savunma oyuncusu Felix Uduokhai sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Alman oyuncu, Trabzonspor maçında kart görmesi durumunda sezonun ilk yarısındaki son maç olan Çaykur Rizespor mücadelesinde forma giyemeyecek.

Beşiktaş taraftarı, tribünde olamayacak

İki takım, bu sezon ligde aralarında yapacağı maçlara misafir takım seyircisinin alınmamasına yönelik yazılı talepte bulundu. Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu tarafından talebin uygun görüldüğü açıklandı. Yarın oynanacak Trabzonspor- Beşiktaş maçına, siyah-beyazlı taraftarlar alınmayacak.

Ali Şansalan düdük çalacak

Trabzonspor - Beşiktaş müsabakasını hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ile Mustafa Savranlar yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Batuhan Kolak olacak. - İSTANBUL

