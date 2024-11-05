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Beşiktaş ve Maccabi Tel Aviv Maçı Tarafsız Ülkede Oynanacak

Beşiktaş ve Maccabi Tel Aviv Maçı Tarafsız Ülkede Oynanacak
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Haberler
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Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş'ın Maccabi Tel Aviv ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi maçının tarafsız bir ülkede yapılacağını açıkladı. Bu karar, spordaki siyasal etkilerin önüne geçmek için alındı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş ile İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv arasında UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında oynanacak müsabakanın, yapılan görüşmeler neticesinde tarafsız bir ülkede oynanmasına karar verildiğini duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sayfasından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Temsilcimiz Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün 28 Kasım 2024 tarihinde Maccabi Tel Aviv takımıyla karşılaşacağı UEFA Avrupa Ligi müsabakasının; devletimizin yetkili kurum ve kuruluşları ve UEFA'nın yetkili kurulları ile yapılan görüşmeler neticesinde tarafsız bir ülkede oynanmasına karar verilmiştir.

Sporun asli ruhundan uzaklaşarak İsrail'in Filistin'de işlemiş olduğu katliamlara yönelik bir provokasyon ve propaganda unsuru haline getirilme ihtimaline karşı tarafsız sahada oynanacak olan bahse konu müsabakada temsilcimiz Beşiktaş Jimnastik Kulübü'ne başarılar diliyoruz." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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