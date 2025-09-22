Haberler

Beşiktaş ve Kayserispor'un Maçını Hakem Kayatepe Yönetecek

Beşiktaş ve Kayserispor'un Maçını Hakem Kayatepe Yönetecek
Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında Beşiktaş, 24 Eylül Çarşamba günü saat 20.00'de deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Söz konusu mücadelenin hakemi de Adnan Deniz Kayatepe oldu. Karşılaşmada Kayatepe'nin yardımcılıklarını Bilal Gölen ve Anıl Usta yapacak. Müsabakada dördüncü hakemlik görevini ise Reşat Onur Çoşkunses üstelenecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
