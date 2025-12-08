Trendyol Süper Lig: Beşiktaş: 1 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Orkun Kökçü, topu ceza sahasına ortaladı. Arka direkte Ndidi vuruşunu yaptı, top yan ağlarda kaldı.

7. dakikada Perez'in savunma arkasına gönderdiği uzun pas sonrası Gökhan topu ıskaladı. Savunma arkasında topu kontrol eden ve kaleciyle karşı karşıya kalan Bayo, ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

21. dakikada ceza yayında Ndidi'nin ceza sahası içi sol çaprazına pasında Orkun şutunu çekerken, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

28. dakikada Cerny'nin ceza sahası dışı sol çaprazından sert şutunda kaleci Zafer topu çelmeyi başardı.

35. dakikada Gökhan sağ kanattan topu ceza sahasına ortaladı. Kale önünde Toure'nin kafa vuruşunda kaleci Zafer topu çıkardı.

35. dakikada Ogün'ün geri pasında kaleci Zafer topu uzaklaştırmak istedi. Penaltı noktası yakınında pres yapan Toure'nin vücuduna çarpan top ağlara gitti. 1-1

45+1. dakikada Cerny sağ taraftan topu ceza sahasına çevirdi. Toure'nin karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşunda kaleci Zafer topu iki hamlede kontrol etti.

Stat: Tüpraş

Hakemler: Kadir Sağlam, Mehmet Emin Tuğral, Bersan Duran

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Paulista, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder (Rashica dk. 23), Cerny, Jota, Toure

Yedekler: Mert Günok, Demir Ege Tıknaz, Salih Uçan, Abraham, Kartal Yılmaz, Taylan Bulut, Djalo, Jurasek, Devrim Şahin

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Gaziantep FK: Zafer Görgen, Tayyip Talha Sanuç, Abena, Arda Kızıldağ, Perez, Ogün Özçiçek, Camara, Rodrigues, Maxim, Kozlowski, Bayo

Yedekler: Burak Bozan, N'Diaye, Bacuna, Lungoyi, Semih Güler, Sorescu, Boateng, Kulasin, Yusuf Kabadayı, Nizet

Teknik Direktör: Burak Yılmaz

Goller: Toure (dk. 35) (Beşiktaş), Bayo (dk. 7) (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Orkun Kökçü (Beşiktaş), Maxim (Gaziantep FK) - İSTANBUL