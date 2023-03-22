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Beşiktaş, UEFA'ya gidiyor! Deprem felaketi sonrası alınan kararı kabul etmiyorlar

Spor Haberleri

Beşiktaş, TFF'nin deprem sonrası ligden çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK'nin kalan maçlarında rakiplerine 3 puan yazılması kararını UEFA'ya taşıyor. Siyah-beyazlı yönetim, bu takımların oynadığı tüm maçların geçersiz sayılmasını talep ediyor.

Türkiye'nin yaşadığı deprem felaketi sonrası Hatayspor ve Gaziantep FK, Süper Lig'den çekilmişti. Bunun üzerine TFF, sezonun geri kalan kısmında bu takımlarla oynaması gereken ekiplere direkt 3 puan verileceğini belirtilmişti. Bu duruma itiraz eden Beşiktaş, somut adım atmaya başlıyor.

BEŞİKTAŞ KONUYU UEFA'YA TAŞIYOR

Fanatik'te yer alan habere göre, Beşiktaş, TFF'nin Hatayspor ve Gazintep FK'nin kalan maçlarında rakiplerine 3 puan verilmesi yönündeki kararını UEFA'ya taşıyor. Siyah-beyazlı yönetim sadece sezonun geri kalanında değil, tümünde Hatayspor ve Gaziantep FK'nın oynadığı maçların geçersiz sayılmasını istiyor.

ALMANYA ÖRNEK GÖSTERİLECEK

Almanya'da geçen yıl yaşanan sel felaketi sonrası Almanya 3. Ligi'nde mücadelede eden Münih Türkgücü'nün tüm maçları geçersiz sayılmıştı. Siyah-beyazlı yönetim yapacağı başvuruda bu durumu da örnek olarak gösterecek.

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Yorumlar (3)

Mutlu Mesut:

Çünkü bu iki takıma ya yenilmiş ya berabere kalmış BJK. Ama GS ve FB hep yenmiş bu iki takımı :)))

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Aytekin:

Konu; Beşiktaş'ın bu maçlarda puan kaybetmesi değil.. Konu; diğer takımlarında kaybetme ihtimali varken üçer üçer puanları indirmeleri... Haklı bir şikayet. Koca federasyon bir adil düzen sağlayamıyor. Mahalle maçları kuralları bile daha ciddi.

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İsmail TAŞ:

Eğer Beşiktaş bu takımlara puan kaybetmemiş olsaydı böyle bir başvuru yapmazdı birine yenilmiş birinde berabere kalmış ortada koskoca 4 puan var dimi yazıklar olsun

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