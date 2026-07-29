Beşiktaş tur için Midtjylland deplasmanında

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda yarın deplasmanda Danimarka temsilcisi Midtjylland ile karşılaşacak Beşiktaş, İstanbul'a turla dönmek istiyor.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında yarın TSİ 20.00'de Danimarka ekibi Midtjylland'a konuk olacak. Geçtiğimiz hafta Tüpraş Stadyumu'nda oynanan ilk mücadeleyi 1-0 kazanan siyah-beyazlılar, turu geçerek İstanbul'a dönmeyi hedefliyor.

Kartal, Midtjylland müsabakasıyla birlikte Avrupa kupalarında da 260. randevusuna çıkacak. Siyah-beyazlılar, geride kalan 259 mücadelede 98 galibiyet, 50 beraberlik ve 111 yenilgi aldı.

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 349 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 395 gole engel olamadı.

Avrupa'da deplasmanda 130. maç

Beşiktaş, Midtjylland ile yapacağı maçla Avrupa kupalarında deplasmanda 130. karşılaşmasını oynayacak. Avrupa kupalarında, dış sahada bugüne dek 129 müsabaka oynayan siyah-beyazlılar, bu mücadelelerin 33'ünden galip geldi, 24'ünde berabere kaldı ve 72 mücadeleden ise yenilgiyle ayrıldı. Beşiktaş, söz konusu maçlarda rakip fileleri 148 kez havalandırırken, kalesinde 245 gol gördü.

Avrupa Ligi'nde 135. müsabaka

UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi isimleriyle düzenlenen organizasyonda Beşiktaş, bugüne kadar 134 defa boy gösterdi. Siyah-beyazlılar, söz konusu maçlarda 58 galibiyet, 25 beraberlik ve 51 mağlubiyet aldı. Kartal, oynadığı 134 karşılaşmada 210 kez gol sevinci yaşarken, 180 gol yedi.

Hradec Kralove - Tromso karşılaşmasının galibiyle karşılaşacak

Kartal, 3. eleme turuna kalması halinde Hradec Kralove (Çekya) - Tromso (Norveç) eşleşmesinin galibi ile karşı karşıya gelecek. Çekya temsilcisi, ilk maçı deplasmanda 1-0 kazanarak avantaj sağladı.

İki takım arasında Çekya'nın Hradec Kralove şehrindeki Malsovicka Arena'da oynanacak rövanş yarın 20.00'de başlayacak.

Beşiktaş'ta 3 eksik

Siyah-beyazlı takımda bu maç öncesinde 3 eksik futbolcu bulunuyor. Midtjylland müsabakası özelinde UEFA listesine bildirilmeyen Trossard'ın yanı sıra kırmızı kart cezalısı Felix Uduokhai ile ayak bileğinde ligaman yaralanması saptanan Wilfred Ndidi de mücadelede forma giyemeyecek.

John Brooks düdük çalacak

Midtjylland ile Beşiktaş arasında oynanacak maçı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan hakem John Brooks yönetecek. Brooks'un yardımcılıklarını Neil Davies ve Nick Greenhalgh yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Thomas Bramall olacak. Mücadelenin VAR koltuğunda Peter Bankes, AVAR'da da Matthew Donohue yer alacak.

Beşiktaş'ın UEFA listesi

Siyah-beyazlıların, Midtjylland ile oynayacağı maçlar için UEFA'ya bildirdiği liste şöyle:

"Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emre Bilgin, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Felix Uduokhai, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo, Wilfred Ndidi, Amir Hadziahmetovic, Salih Özcan, Milot Rashica, Kartal Kayra Yılmaz, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, İlhan Fakılı, Hyeon-Gyu Oh, Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Semih Kılıçsoy."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı