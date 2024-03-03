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Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda Galatasaray'a mağlup oldu

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu. Bu mağlubiyet, Beşiktaş'ın Tüpraş Stadyumu'nda ikinci yenilgisi oldu.

2016 yılında hizmete giren Tüpraş Stadyumu'nda Galatasaray ve Fenerbahçe'yi ligde 16 kez ağırlayan Beşiktaş, bu statta ikinci yenilgisini almış oldu. Siyah-beyazlılar, ilk mağlubiyetini de bu sezonun ilk yarısında Fenerbahçe'ye karşı yaşamıştı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar, İnönü Stadyumu'nun yıkılmasının ardından yapılan ve 2016 yılında siyah-beyazlılara ev sahipliği yapmaya başlayan Tüpraş Stadyumu'nda oynadığı derbilerde Fenerbahçe ve Galatasaray'ı 16 kez konuk etti.

Kartal, söz konusu maçlarda 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Yeni stadındaki ilk derbi mağlubiyetini bu sezonunun ilk yarısında Fenerbahçe karşısında alan siyah-beyazlılar, ikinci yenilgisini de Galatasaray'a karşı yaşadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Galatasaray Beşiktaş Tüpraş Spor Güncel Haberler

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