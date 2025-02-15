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Beşiktaş, Trabzonspor'u 2-1 Mağlup Ederek 35. Galibiyetini Elde Etti

Beşiktaş, Trabzonspor'u 2-1 Mağlup Ederek 35. Galibiyetini Elde Etti
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Beşiktaş, Trabzonspor ile İstanbul'da oynadığı 70. karşılaşmadan 2-1 galip ayrılarak, evinde bu takıma karşı 35. galibiyetini aldı.

Beşiktaş, Trabzonspor ile İstanbul'da oynadığı 70 müsabakada 35. galibiyetini elde etti.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda Trabzonspor ile oynadı. Siyah-beyazlılar geriye düştüğünü müsabakadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Kartal, bu maçla birlikte İstanbul'da Karadeniz ekibiyle toplamda 70. kez rakip oldu. Bu galibiyetle siyah-beyazlılar, bordo-mavililere karşı evinde 35. kez kazandı. Bordo-mavililer ise 15 galibiyette kaldı. Beşiktaş, İstanbul'daki müsabakalarda rakibine 114 gol atarken, kalesinde 58 gol gördü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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