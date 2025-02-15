Beşiktaş, Trabzonspor'u 2-1 Mağlup Ederek 35. Galibiyetini Elde Etti

Beşiktaş, Trabzonspor ile İstanbul'da oynadığı 70 müsabakada 35. galibiyetini elde etti.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda Trabzonspor ile oynadı. Siyah-beyazlılar geriye düştüğünü müsabakadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Kartal, bu maçla birlikte İstanbul'da Karadeniz ekibiyle toplamda 70. kez rakip oldu. Bu galibiyetle siyah-beyazlılar, bordo-mavililere karşı evinde 35. kez kazandı. Bordo-mavililer ise 15 galibiyette kaldı. Beşiktaş, İstanbul'daki müsabakalarda rakibine 114 gol atarken, kalesinde 58 gol gördü. - İSTANBUL