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Beşiktaş, Trabzonspor Maçında Tek Değişiklikle Sahaya Çıktı

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Beşiktaş, Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor ile karşılaşırken, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, son Sivasspor maçındaki 11'ine sadece bir değişiklik yaptı. Rafa Silva, sarı kart cezasını tamamlayarak maça 11'de başladı. Mert Günok'a 100. maç plaketi verildi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, ligde son oynadıkları Sivasspor maçının 11'ine göre Trabzonspor karşısında tek değişiklikle sahaya çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, sahasında Trabzonspor ile karşılaşıyor. Siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, son oynanan Sivasspor maçına göre 11'de tek değişiklik yaptı. Solskjaer, Sivasspor karşısında hücumda görev verdiği Ernest Muçi'yi yedeğe çekerken, sarı kart cezasını tamamlayan Rafa Silva'ya formayı verdi.

Beşiktaş'ın 11'i

Siyah-beyazlılar müsabakaya; Mert Günok, Jonas Svensson, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Alex Oxlade-Chamberlain, Gedson Fernandes, Milot Rashica, Joao Mario, Rafa Silva ve Ciro Immobile 11'i ile başladı.

Kartal'da Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Keny Arroyo, Ernest Muçi, Fahri Kerem Ay ve Mustafa Hekimoğlu ise yedeklerde yer aldı.

Rafa Silva yeniden 11'de

Siyah-beyazlı takımda sarı kart cezasını Sivasspor maçında tamamlayan Rafa Silva, 11'de maça başladı. Portekizli futbolcu, geçtiğimiz hafta Sivasspor karşısında formasından uzak kalarak bu sezon ilk kez maç kaçırmıştı. 31 yaşındaki futbolcu bu maça kadar tüm kulvarlarda toplam 32 müsabakada forma giydi ve 10 gol, 7 asistlik performans sergiledi.

Yeni transfer Arroyo kadroda

Beşiktaş'ta yeni transfer Keny Arroyo, Trabzonspor karşısında 21 kişilik kadroda yer aldı. Ara transfer döneminde kadroya katılan Ekvadorlu futbolcu, bordo-mavili ekibe karşı mücadeleye yedek kulübesinde başladı.

Amir Hadziahmetovic yedeklerde

Beşiktaş'ta Bosna Hersekli futbolcu Amir Hadziahmetovic, kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından siyah-beyazlı kulübe döndü ve Sivasspor karşısında yedek başladı. 27 yaşındaki futbolcu, Solskjaer'in görev vermesi halinde bu sezon ilk kez Beşiktaş formasıyla sahaya çıkacak.

Mert Günok'a 100. maç plaketi verildi

Beşiktaş'ta kaleci Mert Günok'a, müsabaka öncesinde 100. maç plaketi verildi. Siyah-beyazlı forma ile 100. karşılaşmasına UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Athletic Bilbao müsabakasında çıkan tecrübeli file bekçisi, o dönem Bolu'da yaşanan otel yangını sebebiyle plaketini söz konusu karşılaşmada almamıştı.

Öte yandan Athletic Bilbao maçı sonrası siyah-beyazlı taraftarın yanına gidip Bolu'da yaşanan yangın felaketi nedeniyle söylediği "Bugün yumruk yok, sadece alkış" sözleri nedeniyle, TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu tarafından ödüle layık görülen Mert Günok, ödülünü TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu Başkanı Mehmet Nuri Yazıcı'nın elinden aldı.

Beşiktaş ile Trabzonspor, Mattia Ahmet Minguzzi'yi andı

Müsabakada iki ekip, geçtiğimiz günlerde uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'yi unutmadı. Bordo-mavili takım, ısınmaya Minguzzi'nin fotoğrafının olduğu tişörtlerle sahaya çıktı. Siyah-beyazlı futbolcular da seremoniye gözlükle çıktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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